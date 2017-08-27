Тимофей Калачев раскрыл свой «секрет» вечной молодости 5 27.08.2017, 10:07

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ТИМОФЕЙ КАЛАЧЕВ

Белорусскому полузащитнику «Ростова» 36 лет, но с каждым годом он играет все лучше.

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в преддверии матча с «Зенитом» в восьмом туре чемпионата России раскрыл sportsdaily.ru секрет вечной молодости, а также рассказал о тактических особенностях в игре своего клуба.

- В мае вам исполнилось 36 лет, но с каждым годом вы играете все лучше. В чем секрет вечной молодости, Тимофей?

- Наверное, в какой-то мере в силе нашей команды. К тому же у меня сохранился интерес к футболу. Мне по-прежнему хочется играть и побеждать. Да, порой бывает непросто, игры отнимают массу сил. Но восстанавливаюсь и иду дальше. Немногим футболистам удается в таком возрасте держать себя в тонусе. Я рад, что у меня получается.

- В поединке с «Уфой» вы, выйдя на замену, сделали дубль и отдали результативную передачу. Всего же в этом сезоне в вашем активе три забитых мяча и два голевых паса. Феноменальная статистика!

- Главное, чтобы личная результативность приносила команде победы. Поверьте, никакой радости не будет даже от хет-трика, если мы проиграем.

- Знаю, почему «Ростов» в прошлом сезоне не прошел «Манчестер Юнайтед»: на «Олд Траффорд» не играл Тимофей Калачев!

- Это уже история. Мы пытались, делали все возможное, но не получилось. Увы.

- Многие считали, что после ухода Бердыева и ряда футболистов ваша команда столкнется с большими проблемами. На деле все получилось наоборот: «Ростов» показывает хорошую игру и занимает третье место. В чем причина удачного старта?

- Нам действительно нелегко. Вы правы — после прежних фантастических сезонов пессимистов хватало. В Ростове собралась новая команда. Хорошо, что приехали ребята очень приличного уровня. Помогло то, что за столь короткое время удалось добиться положительного результата — было бы намного хуже, если бы мы сейчас болтались в нижней части таблицы. Это плюс всем нам — и тренерам, и игрокам.

- «Ростов» мало пропускает, в пассиве всего три мяча, столько же, сколько у «Зенита». Но и мало забивает — в среднем чуть больше одного гола за игру, причем ровно половину «Ростов» забил в одном матче с «Уфой». Это тот самый баланс или Леонид Кучук сознательно строит игру от обороны?

- Мы действительно много работаем над организацией игры в защите. Схема с тремя центральными защитниками изначально немного оборонительная, поэтому, наверное, забивать удается не так много. Плюс сказывается несыгранность и, возможно, недостает индивидуального мастерства кому-то из нас. Все это и влияет на результативность.