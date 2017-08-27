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Началась кампания солидарности с Николаем Статкевичем

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  • 27.08.2017, 10:20
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Николай Статкевич

Западные политики должны присоединиться к требованию освободить лидера народных протестов.

Кампанию с целью информирования западных политиков о ситуации вокруг одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича начал общественный активист Денис Казакевич. Западные политики, ответственные за позицию ЕС и США по Беларуси, должны знать, что происходит с лидером народных протестов, и требовать освобождения Николая Статкевича.

«В Беларуси арестoван Николай Статкевич. «Органы» не потрудились даже предоставить жене политика однозначную информацию о том, сколько суток он будет находится в заключении.

Призываю вас писать об этом западным политикам на твитер: сенатору Крису Смиту, автору акта о демократии в Беларуси; председателю Европейской Народной партии Джозефу Долю; Богдану Здроевскому, главе делегации Европарламента по связям с Беларусью.

Вот образцы:

@RepChrisSmith Opposition politic Mikalai Statkevich was arrested today in #Minsk #Belarus He remains in custody

@JosephDaul Opposition politic Mikalai Statkevich was arrested today in #Minsk #Belarus He remains in custody

@BZdrojewski Opposition politic Mikalai Statkevich was arrested today in #Minsk #Belarus He remains in custody», - написал Денис Казакевич в «Фейсбуке».


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