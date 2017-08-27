В Азербайджане прогремел взрыв на оружейном складе 1 27.08.2017, 10:23

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Фото: Murad Orujov

Снарядами повреждены несколько жилых домов.

Взрыв прогремел на оружейном складе в N-ской воинской части в поселке Гилязи Хызынского района, сообщили ria.ru в МЧС Азербайджана.

В Минобороны отметили, взрыву предшествовал пожар. Также в ведомстве сообщили, что пока нет информации о пострадавших.

По информации СМИ, повреждено несколько домов.

«Снаряды попали в дома», — сообщает bastainfo.com.

По информации СМИ, повреждено несколько домов. Также есть информация о перекрытии магистрали "Баку — граница Россия".

Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.