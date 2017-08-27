В Азербайджане прогремел взрыв на оружейном складе

В Азербайджане прогремел взрыв на оружейном складе1
- 27.08.2017, 10:23
- 1,768
Снарядами повреждены несколько жилых домов.
Взрыв прогремел на оружейном складе в N-ской воинской части в поселке Гилязи Хызынского района, сообщили ria.ru в МЧС Азербайджана.
В Минобороны отметили, взрыву предшествовал пожар. Также в ведомстве сообщили, что пока нет информации о пострадавших.
По информации СМИ, повреждено несколько домов.
«Снаряды попали в дома», — сообщает bastainfo.com.
По информации СМИ, повреждено несколько домов. Также есть информация о перекрытии магистрали "Баку — граница Россия".
Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.