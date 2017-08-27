Краткий тест из пяти вопросов, который определит возраст мозга и остроту ума 13 27.08.2017, 10:34

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Возраст мозга — это понятие относительное и может не совпадать с биологическим.

Редакция AdMe.ru предлагает вам пройти шуточный тест и узнать, насколько ваш ум острый и продуктивный. Ваша задача — засечь время и постараться как можно быстрее ответить правильно.

1. Какая ошибка есть на обоих фото?

Фото: HBO / eastnews

2. Сколько дырок на футболке?

Фото: depositphotos

3. Как бы вы назвали это фото?

Фото: pinterest

4. Справитесь за 5 секунд?

5. Где спрятался ребенок на этой картинке?

Фото: pinterest

Ответы

1. Если вы так и не смогли понять, в чем ошибка, просто переверните фото вверх ногами и увидите этот ужас. Глаза и губы на лицах девушек перевернуты, но наш мозг не может этого сразу понять, потому что привык видеть их именно в таком положении.

2. В вопросе не уточнялось, каких именно дырок, поэтому правильным будет ответ 8, учитывая горловину, рукава и низ футболки, а также то, что дырки сквозные.

3.Если вы заметили притаившуюся птицу на дереве, значит, вы справились с заданием, какой бы вариант вы ни придумали. А если не заметили, то посмотрите на фото еще раз и найдите ее.

4. Ошибка — это повторяющееся 2 раза слово «найти».

5. В очертаниях дерева видно младенца, у которого можно разглядеть личико, ручки и ножки.

Результаты теста

Если на поиски правильного ответа вам потребовалось меньше 20 секунд, это говорит о том, что ваш мозг еще молод и может довольно быстро переключаться и подходить к решению задач по-разному.

Если вам понадобилось больше 20 секунд или с некоторыми заданиями вы вообще не справились, значит, у вас мозг зрелого человека. Вы с трудом абстрагируетесь от чего-то явного и вам трудно даются перемены.

Если вы правильно отвечали менее чем за 5 секунд, значит, ваш мозг как у маленького ребенка, и это потрясающий результат. Вы замечаете малейшие детали сходу и можете быстро адаптироваться в новых условиях.