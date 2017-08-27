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Подростков отправили копать картошку для диктатора

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  • 27.08.2017, 10:44
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Пропагандисты «обмишурились» в репортаже об уборке картофеля на участке Лукашенко.

Государственное агентство БелТА сообщило о том, что «Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке».

В пропагандистском репортаже отмечается, что Лукашенко копал картошку вместе с младшим сыном Колей. Всего якобы было убрано три гектара, а общий вес урожая составил 105 тонн.

Однако в видеоролике БелТА хорошо заметны работающие на поле Лукашенко девочки-подростки. Между прочим, привлечение подростков к уборке картофеля уже послужило причиной трагедии в Молодечно, когда школьница погибла под колесами грузовика.


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