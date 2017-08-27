Китай отказался от деловых связей с Северной Кореей 1 27.08.2017, 10:59

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Решение принято в соответствии с новой резолюцией Совбеза ООН.

Министерство торговли Китая объявило о запрете на открытие новых бизнес-проектов с КНДР. Это решение было принято в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН, вводящей новых санкции против Северной Кореи, сообщает «Голос Америки».

В заявлении, опубликованном на сайте министерства, говорится, что решение вступает в силу немедленно. Открытие новых совместных предприятий, фирм или компаний, доля в которых принадлежит гражданам Северной Кореи, отныне станет в Китае невозможным.

Одновременно министерство сообщило о том, что под запрет попадают и любые инвестиции, сделанные китайскими компаниями в предприятия Северной Кореи.

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в начале августа этого года. Решение стало ответом на запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный Пхеньяном в июле. Санкции должны заставить власти Северной Кореи отказаться от программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.