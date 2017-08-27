Эксперты рассказали, когда в Беларуси может появиться своя криптовалюта 9 27.08.2017, 11:11

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Каким он будет, белорусский биткоин?

Биткоин продолжает устанавливать рекорд за рекордом по стоимости. В этой ситуации некоторые страны задумывают о вводе национальной криптовалюты.

«Виртуальная национальная валюта в Беларуси не появиться в ближайшие 7 лет», — прогнозирует заместитель председателя правления «Белгазпромбанк» Александр Сотников. Эксперты рассказали tut.by, когда в Беларуси, по их мнению, может появиться местная криптовалюта.

— Впервые соответствующая проработка о национальной криптовалюте была совершена в Национальном банк весной 2015 года, — рассказывает председатель правления «БСБ Банка» Сергей Дубков. — Тогда, когда эта тема была еще немодной, когда об этом не говорили в России, Казахстане, Молдове, уже тогда Национальный банк пытался посмотреть на эту тему. Поэтому вопрос не в теоретической разработке, вопрос в потребностях. А вот с потребностями намного сложнее. Потому что для этого надо иметь достаточно разветвленный бизнес. Причем бизнес, который бы генерировал соответствующие Сервисы и доходы для своих потребителей и для работников. И третий момент, необходимы серьезные изменения регулятивного поля. Объявить о том, что мы создали национальную криптовалюту, можно. Можно даже ее разработать. Аналоги в странах Южной Америки есть, соответствующие наработки со стороны Российской Федерации, которая об этом заявила намного позже, чем Беларусь, есть. Стоит вопрос «Зачем?». Я сейчас не вижу спроса на национальную криптовалюту.

Председатель правления «Белгазпромбанк» Александр Сотников считает, если выпуск национальной криптовалюты — это идея фикс для страны, то выпустить ее можно достаточно быстро.

— Но мне кажется, что у нас достаточно других вопросов и проблем как экономике, так и в обществе, которые необходимо оперативно решать. С другой стороны, будет ли воспринята в настоящее время национальная криптовалюта обществом — однозначно нет. Готов ли Национальный банк отказаться от управлением эмиссией — точно нет, поэтому речь скорее идет не о национальной криптовалюте, а о национальной виртуальной валюте, возможно на технологии блокчейн. Вот в то, что реализовать такого рода проект стране по силам — верю, есть ли запрос от общества, повторюсь, — нет. Значит ли это, что такой проект реализовывать не стоит — не значит. Важно, как мне кажется, найти конечных бенифициаров такого проекта, построить его таким образом, чтобы участие в нем было интересно и финансово привлекательно всем участникам. Пока я не вижу интереса у рынка к такому проекту, поэтому мой прогноз таков, виртуальная национальная валюта в Беларуси не появиться в ближайшие 7 лет, — убежден Александр Сотников.

При этом член наблюдательного совета, независимый директор, председатель комитета по рискам «БПС-Сбербанка» Виктор Василюк считает, что в Беларуси остается очень много вопросов, связанных с криптовалютой, и не только на законодательном уровне.

— Вы видите, как в последнее время меняется курс биткоина, произошло разделение криптовалюты. Человек, пока не почувствует какую-то определенность и стабильность, будет бояться использовать криптовалюту. Слишком малый круг людей в стране созрел, чтобы полноценно ее использовать. Может я ошибаюсь, и мой сын скажет совершенно другое, — отмечает Виктор Василюк.

А вот председатель правления «Банка Москва-Минск» Игорь Лихогруд не верит, что национальная валюта когда-то станет полностью безналичной.

— Как и безналичная сфера, технологии, которые используют создатели криптовалют, будут превалировать, и соответственно белорусский рубль станет криптовалютой. Можно предположить, что этот процесс будет быстро ускоряющимся, но не быстрым. Хотя наверное, для общества, это было бы во всех смыслах хорошо. С одной стороны, не надо было бы тратиться на печатание денег, на их хранение, пересчет, перевозку, проверку подлинности и т.д. Но с другой стороны, то, что существует, нужно использовать, у людей есть привычка. Кроме того, если говорим об использовании технологии наподобие блокчейн, которые стоят в основе криптовалют, это решает много вопросов, связанных с легализацией и прочим, — отмечает Игорь Лихогруд.

По его мнению, противоречие в том, что создатели криптовалют изначально наоборот хотели вывести криптовалюту из-под контроля государства.

— Это делалось под разными флагами, с разными мотивами, но, в том числе, понимая, что фиатные деньги обесцениваются, а валютные, экономические кризисы в разных странах к этому подталкивают. С другой стороны, конечно же, государство обеспечивает свои национальные деньги. Поэтому первоначально те криптовалюты, которые сейчас популярны, вне национальных границ, — говорит Игорь Лихогруд.

— Но сейчас мы видим, что тренд на освоение этих технологий достиг и государственных органов. В том числе, наш Нацбанк, как это часто бывает, впереди всех государственных органов в использовании новых технологий. Поэтому, возможно, через какое-то время мы придем к тому, что национальная валюта будет криптовалютой. Или же это будут мировые деньги — криптовалюты. Загадывать, в каком году это случится, пока сложно. Я бы не брался.

Экперты отмечают, что вопросы, связанные с криптовалютами, буудут обсуждаться в том числе на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017», который пройдет в Минске с 18 по 20 октября этого года.