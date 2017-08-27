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Додон заблокировал законопроект о Дне Европы в Молдове

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  • 27.08.2017, 11:41
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Игорь Додон

Советский День победы оказался правителю более по душе.

Президент Молдовы Игорь Додон отказался подписать закон о праздновании 9 мая Дня Европы.

Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости". "Хочу сказать, что соответствующий законопроект, который принял парламент, я заблокировал, он не прошел. Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть", - подчеркнул он.

Додон сослался на пример "некоторых стран", где "уничтожают памятники" и "пытаются стереть великий подвиг советского солдата". "У таких стран и у таких народов нет будущего", - сказал молдовский президент, добавив, что в его стране ремонтируют и воздвигают новые памятники, посвященные Второй мировой войне.

Парламент Молдавии еще в конце апреля утвердил сразу в двух чтениях инициативу о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы. "Данный законодательный проект разработан в результате необходимости празднования Дня Европы, важного для республики Молдова как для страны - члена Совета Европы и как для государства, подписавшего соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом, 9 мая ежегодно будет отмечаться и День Европы", - сказано в тексте документа.


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