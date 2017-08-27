В Минске не хотят покупать уникальный Bentley Арбузова 8 27.08.2017, 11:47

3,811

На последнем аукционе лот оставили без внимания.

25 августа в ТД "Восточный" в Минске состоялся аукцион. Помимо прочих лотов на торги был выставлен уникальный Bentley Brooklands 2008 года выпуска, появившийся там около недели назад, сообщает abw.by.

Желающих приобрести уникальный автомобиль пока не нашлось - ни один человек не подал заявку на покупку этого лота.

Напомним, что новость о появлении в продаже этого автомобиля была размещена на нашем сайте 21 августа. По данным на информационной табличке и на сайте торгового дома, это автомобиль-купе 2008 года выпуска с коробкой -"автоматом" и двигателем объемом 6760 куб.см. Пробег авто не указан, сказано только, что машина на ходу. Начальная стоимость автомобиля составляла 315.810 руб.

Bentley Brooklands можно назвать одним из самых дорогих автомобилей, которые продавались когда-либо в минском "конфискате" (около 163.000 долларов по курсу Нацбанка). Возможно, данный автомобиль принадлежал задержанному по обвинению в неуплате налогов белорусскому бизнесмену, главе Fenox Global Group Виталию Арбузову, который помимо фиолетового Bentley Brooklands владеет еще и Bentley Mulsanne.

Всего в этот день было выставлено 63 лота. Торги по Bentley были назначены на 14.00, тогда как остальные автомобили продавались в 12.00. Всего 25 августа на аукционе в ТД "Восточный" нашли своих покупателей 6 автомобилей.

BMW X5 2011 года выпуска с дизельным двигателем и начальной ценой 42.248,03 рублей был продан за 65.540,56 руб.

BMW 730D 2004 года выпуска с начальной ценой 14.385,60 "ушел" за 19.000 рублей. Nissan X-Trail c 2006 года выпуска с дизельным двигателем и начальной ценой 10.584 рубля купили за 13.500 рублей. Бензиновая Kia Opirus 2006 была выставлена с начальной ценой 11.566,80 руб. и продана за 13.390,02 руб. Ford Orion 1990 года выпуска с начальной ценой в 360 рублей был приобретен за 459,47 рублей.

Для покупки автомобиля Mazda3 2010 г.в. с начальной ценой 12.999,93 рублей заявку подал один участник – ему автомобиль достался за 13.649,93 рубля. (по правилам аукциона начальная цена плюс 5%).