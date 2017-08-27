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Флойд Мейвейзер объявил о завершении карьеры

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  • 27.08.2017, 11:53
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Фото: EPA

Американец решил уйти с ринга непобежденным.

Американский боксер Флойд Мейвейзер после боя, в котором он победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, объявил о завершении карьеры.

«Это был мой последний бой в карьере», — сказал непобежденный американец на пресс-конференции.

Это уже 50-я кряду победа Флойда, и он превзошел рекорд легендарного боксера Рокки Марчиано (49 побед, в 49 боях). За свою карьеру Мейвейзера не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге.

Победа над Макгрегором была одержала техническим нокаутом.


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