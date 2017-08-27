Путин застрял 1 27.08.2017, 11:57

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Новые авантюры хозяина Кремля сработают только против него.

Новый политический сезон в РФ и на внешнем, и на внутреннем направлениях принесет мало неожиданностей: весной в России пройдут "выборы Путина", и Кремль не будет делать резких движений на международной арене.

Такое мнение "Апострофу" высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский:

- Главным содержанием этого политического сезона в России будут, естественно, так называемые "выборы Путина". "Так называемые", потому что выбор давно свершился – Путин остается президентом. Понятно, что у него будут придурошные спарринг-партнеры, такие клоуны, что должны изображать неизвестно для кого, что у нас тоже, оказывается, есть выборы. Тут никаких интересных событий я не жду.

Аналогично до нового избрания Путина, до марта 2018 года, по-видимому, не будет каких-то крупных отставок. Вероятно, они будут сразу после избрания, чтобы как-то показать, что движение в политической жизни имеет место. Еще во внутренней политике интересно, как будут развиваться события вокруг главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина – в последнее время довольно много говорят, что его позиции немножко ослабли; как пройдет суд над экс-министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым, потому что он ушел, как говорится, в полную несознанку и обвиняет Сечина в организации провокации. Посмотрим, означает ли это, что над Сечиным сгустились тучи, что Путину он в каком-то смысле стал менее удобен, или это просто Улюкаев такой отчаянный и идет с гармошкой на пулемет. Но уверенности ни в том, ни в другом никакой нет, потому что российская внутренняя политика в еще большей степени, чем в советские времена, – это тайна, покрытая мраком. Да и нет в России никакой внутренней политики, потому что все решает один человек, а есть кадровая политика.

Навального, по-видимому, на выборы не допустят. Просто потому, что Путин не хочет малейшего дискомфорта. Впрочем, даже если бы он в этом цирке участвовал, то шанса у него ни одного бы не было, потому что даже при честнейшем подсчете голосов он малоизвестен.

Я не жду и во внешней политике никаких великих событий, в том числе на украинском направлении. Потому что под выборы Путину особенно важно показать стабильность, спокойствие, уверенность и так далее. Военные авантюры сработают только против него, не вызовут никакого восторга и народного энтузиазма. Если завтра ввести танки в Одессу, на три дня, конечно, будет невероятный восторг – но это меньше, чем по поводу Крыма. Ну а потом будут только удивление и раздражение. В общем, внешнеполитическая повестка, которая была не просто главной, а единственной в России начиная с 2011 года, и заняла собой все пространство после Крыма, себя, как мне кажется, исчерпала. Двигаться Путину некуда – ни в Украине, ни в других местах.

Разумеется, могут быть обстоятельства, которые никак от Путина не зависят. Тогда он будет на них реагировать. Но я не думаю, что Германия или США будут всерьез обострять отношения с Россией – это не в их интересах. На выборах в Германии, как все утверждают, все более-менее понятно: Меркель, по-видимому, остается канцлером. По-моему, ни обострение с Россией, ни замирение с Россией в ее планы совершенно не входят.

Эта тягомотина под названием "минский процесс", которая тянется уже несколько лет, по-моему, всех более или менее устраивает: дипломатам есть о чем болтать, журналистам есть о чем писать, политическим энтузиастам есть за что переживать. Но какие-то реальные действия, думаю, там никто предпринимать не хочет. Брать на себя риски, ответственность – ради чего? Немцам, в конце концов, не все равно, что будет на Донбассе? Ситуация застыла, и немцев, мне кажется, это устраивает.

Что касается Трампа, то его положение настолько паршивое, что, наверное, последнее, о чем он сейчас может думать, – это Россия. Последний скандал со сносом памятника в Шарлоттсвилле и обвинения в том, что Трамп покровительствует прямым нацистам – обвинение, от которого ему довольно трудно отмазаться, – внесли раскол внутри Республиканской партии. В Америке в следующем году пройдут серьезные выборы в Конгресс – борьба будет тяжелая. И я думаю, что сейчас для Трампа важно показать хоть минимальный успех во внутренней политике, выполнить хоть одно из своих обещаний. Пока что он не реализовал абсолютно ничего. Я думаю, что сейчас Трамп, если он, конечно, окончательно из ума не выжил, не будет искать приключений во внешнем мире – кроме тех, которые гарантировали бы ему быстрый и безусловный успех. Но таких ситуаций как будто бы не предвидится. Ну и главное – как пойдет расследование господина Мюллера (спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует связи команды Трампа с Россией и вмешательство РФ в американские выборы, - "Апостроф"): будут ли Трампу предъявлены обвинения, которые тянут на импичмент. В такой плохой ситуации устраивать внешнеполитические авантюры, как мне кажется, бесперспективно: отвлечь внимание американцев таким образом невозможно, а вляпаться в какую-то глупую историю с характером Трампа – более чем легко.