Синоптики: Завтра будет до +21 градуса 27.08.2017, 12:05

1,220

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 августа.

В понедельник будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах - сильные дожди и грозы.

Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный, порывистый, ночью при грозах местами шквалистый с усилением ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 16 градусов. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, в южных районах - до плюс 21 градуса, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.