Виктор Рубцов: Нужно выходить на улицы и говорить о проблемах 1 27.08.2017, 12:16

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Виктор Рубцов

Только это заставит власти услышать людей.

Известный общественный активист из Гомеля Виктор Рубцов уверен, что нас ждет горячая осень. Об этом он заявил в комментарии сайту Белорусского Национального Конгресса.

— Одна из важнейших тем сегодня — учений «Запад-2017». Что думают о них в восточных регионах Беларуси, в том числе в вашем городе?

— У нас в Гомеле и Гомельской области не сильно заметно присутствие российских войск — возможно, из-за того, что учения планируются в западных регионах Беларуси. Тем не менее многие гомельчане нервно отреагировали на новую военную базу в Клинцах. Не совсем понятно ее предназначение на границе декларируемого «союзного государства».

На фоне происходящего в Украине, угроза оккупации Беларуси вполне реальна и не нужно быть экспертом чтобы это не понимать. Конечно, хочется чтобы этого не произошло, и эти игры в солдатики закончились выводом российских учащихся солдат.

— Большинство экспертов считают, что часть из них останется в Беларуси. Многие говорят и о возможной оккупации страны.

— На данный момент реальных сил готовых отразить возможную агрессию нет. Дело не в боеспособности белорусов, скорее ситуация схожа с крымской. Беларусь очень долгий период находилась и продолжает находиться под влиянием России. Тем не менее, белорусы будут отстаивать свою свободу — возможно, очень агрессивно, возможно, партизанскими способами. То, что сопротивление будет, — очевидно.

— Этой весной в Гомеле прошли многочисленные акции протеста. Какие прогнозы на осень?

— Протесты будут, они давно назрели в обществе, недовольство повсюду и во всех кругах. Экономика Беларуси похожа на движение вниз по винтовой лестнице, и это видят и чувствуют все. Насколько массовы будут протесты — зависит от опрометчивых поступков правительства. Очередной побор может закончиться бунтами. Конечно, очень хочется чтобы оппозиция задавала вектор этих социальных протестов, как было весной. Выход на улицы — это то что заставляет власть слышать людей, поэтому конечно нужно выходить и говорить о проблемах.