Экс-замглавы НАТО: Передача Украине летального оружия лишит РФ «одностороннего преимущества» 6 27.08.2017, 12:30

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Александр Вершбоу

Альянс остается приверженным суверенитету Украины.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сказал в интервью англоязычной редакции DW (перевод - newsader.com), что Альянс остается приверженным суверенитету Украины, указав, что в условиях, когда переговоры с Россией продолжают буксовать, возникает необходимость изучить другие варианты, в том числе — предоставление противотанкового оружия. Речь идет о давно обсуждаемой альтернативе, которая при администрации Дональда Трампа обрела реальные шансы на жизнь с учетом позиции Госдепа и Пентагона, которые рекомендовали Белому дому предоставить Киеву как зенитные орудия, так и легендарные Javelin.

"Как друг Украины, я надеюсь, что США решат снять запрет бывшего президента Обамы на предоставление летального оборонительного оружия, чтобы Украина имела возможность себя защитить", — сказал изданию Вершбоу, добавив, что "есть реальный шанс" на получение Киевом долгожданного американского вооружения.

Он отметил, что возможность предоставления оружия "поможет спецпредставителю Курту Волкеру достичь решения в рамках переговоров". По его словам, "россияне понимают, что в случае предоставления оружия они не смогут безнаказанно удерживать статус-кво, включая ежедневные нападения на украинские силы".

"Сейчас у них одностороннее преимущество, — сказал Вершбоу, — потому что они могут атаковать украинские силы безнаказанно, используя ракеты и артиллерию".

"У Украины есть реальный шанс получить летальное оборонительное оружие, — отметил он. — Однако, если Россия не будет заниматься обструкцией переговоров и начнет серьезно говорить о воплощении Минских договоренностей, то, может быть, уже и не потребуется предоставлять это оружие".

"США сигнализируют о том, что сохранение тупика в переговорах может привести к предоставлению вооруженным силам Украины смертоносного оборонительного оружия, в том числе противотанкового", — подчеркнул собеседник.

По его мнению, предоставление Киеву летального оборонительного оружия приведет отнюдь не к эскалации, как о том говорит Москва, а, напротив, к повышению эффективности дипломатических усилий.

"Это оружие не направлено на предоставление Украине возможности достичь военной победы. Оно поставит стороны в равные условия с тем, чтобы улучшить шансы на достижение решения в рамках Минских договоренностей", — сказал экс-замгоссекретаря НАТО.

Комментируя политику президента США Трампа в отношении Украины, Вершбоу отметил, что глава Белого дома "принял много положительных шагов, чтобы помочь Украине".

Среди достижений нынешней администрации Вершбоу назвал подписание бьющего по Кремлю санкционного закона, а также проведение встречи между Трампом и президентом Порошенко, которая состоялась до, а не после рандеву между американским и российским лидерами.

"Россия может не надеяться на снятие санкций без выполнения... Минских соглашений, — констатировал Вершбоу. — Худшие опасения по поводу того, что Трамп заключит сделку с Путиным за спиной украинцев, не сбылись".

"Если Запад будет един в поддержке Украины, и если давление на Россию продолжится, при необходимости усиливаясь, то Россия, возможно, будет вынуждена пересмотреть свои долгосрочные интересы в Украине, — заявил Вершбоу, особо обратив внимание на дипломатические усилия США в отношении Украины, а также тот "сигнал, который был послан в связи с визитом министра обороны Маттиса в Киеве на День Независимости Украины".