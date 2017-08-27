Просто очень деньги нужны 7 27.08.2017, 12:54

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Евгений Липкович

Фото: facebook.com

Медицинская страховка для едущих в США белорусов резко подорожала.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный блогер Евгений Липкович:

- Хо! Наше «социальное государство», которое владеет Белгосстрахом, ввело корректировочный коэффициент 10 (раньше было 2) на поездки в США. Теперь медицинская страховка для граждан Беларуси стоит 232 рублика на 14 дней (!) при максимально страховой сумме в 100 000$. Интересно, есть ли у них мотивация, кроме «оч деньги нужны?»