Просто очень деньги нужны

Просто очень деньги нужны7
- 27.08.2017, 12:54
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Медицинская страховка для едущих в США белорусов резко подорожала.
Об этом в «Фейсбуке» написал известный блогер Евгений Липкович:
- Хо! Наше «социальное государство», которое владеет Белгосстрахом, ввело корректировочный коэффициент 10 (раньше было 2) на поездки в США. Теперь медицинская страховка для граждан Беларуси стоит 232 рублика на 14 дней (!) при максимально страховой сумме в 100 000$. Интересно, есть ли у них мотивация, кроме «оч деньги нужны?»