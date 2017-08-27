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Страны Балтии стремятся обезопасить себя перед учениями «Запад-2017»

  • 27.08.2017, 13:07
Фото: leta.lv

Безопасность региона укрепляют боевые группы НАТО.

В то время как мир, затаив дыхание, ожидает начала российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые в сентябре у границ стран Балтии соберут, возможно, аж 100 тысяч солдат, безопасность региона укрепляют боевые группы НАТО, пишет Иева Циелава (Ieva Cielava) для irlv.lv (перевод — inosmi.ru).

Это будут самые большие военные учения с момента окончания холодной войны. Так характеризует журнал Economist маневры России и Беларуси «Запад-2017», которые прогремят у границ государств Балтии с 14 по 20 сентября. Такие учения Россия проводит каждые четыре года, и, как сообщили литовские должностные лица, ранее на них отшлифовывались навыки по оккупации южной части Литвы, чтобы таким образом отрезать силам НАТО в Европе единственный сухопутный подступ к странам Балтии.

Обеспокоенность по поводу предстоящих учений усиливают не только разыгранные прежде в ходе их проведения сценарии, но и недостаток прозрачности. Аннексия Беларуси, война с НАТО — такие версии звучат в СМИ относительно подлинных целей маневров.

«Россия любит удивлять. Версии, которые описаны сотни раз и которые известны даже домохозяйкам, возможно, не исполнятся», — комментирует спекуляции госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс (Jānis Garisons). Тем временем, страны Балтии стремятся обезопасить себя. Согласно принятому в прошлом году на саммите НАТО в Варшаве решению в Латвии размещена боевая группа численностью 1138 военных, которую возглавляют вооруженные силы Канады.

В рамках расширения НАТО в Литве дислоцирована боевая группа в составе 1022 человек, в Эстонии — 1100, а в Польше — 1270. Что это означает для обороны Балтии, и могут ли эти силы удержать Россию от возможного нападения?

«Это не создает хорошую атмосферу»

«Сегодня нет большей угрозы, чем призрак агрессии со стороны вашего непрогнозируемого соседа на востоке», — сказал вице-президент США Майк Пенс, находясь в конце июля с визитом в Таллине. «Россия продолжает искать возможности изменить международные границы при помощи силы, подрывать демократии суверенных государств и раскалывать свободные нации Европы, настраивая их друг против друга», — констатировал он, подчеркнув, что США не отступят от 5-го параграфа договора НАТО, который определяет: нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Можно только гадать, связан ли визит высокопоставленного должностного лица США к внешним границам НАТО с военными учениями, которые через несколько недель начнутся в России и Беларуси, или же эти слова высказаны, потому что осознана реальная угроза для безопасности государств Балтии.

Хорошо известно, что Россия уклоняется от того, чтобы раскрыть подлинные масштабы упомянутых учений. Заявлено, что в них примет участие 12 900 солдат. Именно столько, чтобы не было необходимости в обязательном приглашение наблюдателей из всех стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но, как полагают аналитики и СМИ, на самом деле у границ стран Балтии может собраться даже 100 тысяч российских военных. Многократные различия в продекларированной и фактической численности солдат наблюдались также во время проводившихся ранее маневров «Запад».

Для того чтобы «держать руку на пульсе», Латвия предложила России заключить договор о взаимных военных инспекциях перед учениями. Они позволили бы проводить неожиданные проверки для осмотра подразделений и учебных полигонов. Как и прежде, в этом году Министерство обороны Латвии тоже получило отказ. «Разумеется, это не создает хорошую атмосферу», — прокомментировал Гарисонс. У двух латвийских наблюдателей будет возможность наблюдать за маневрами «Запад». Правда, это создаст лишь поверхностное представление о происходящем в соседней стране. «Есть один день приема высоких гостей, когда всех наблюдателей привезут в одно место и покажут им подготовленные показательные выступления. Нельзя сказать, что это дает какое-то значимое представление о том, что происходит на учениях», — пояснил Гарисонс.

Балтия вооружается

Реагируя на агрессивную политику России на Украине, НАТО на саммите в Варшаве в прошлом году приняла решение о дислокации дополнительных сил — многонациональных боевых групп. — в трех странах Балтии и Польше. В Латвии такую группу возглавляет Канада, но в ее составе также солдаты из Албании, Италии, Польши, Словении и Испании.

Миссия дополнительных сил — сдерживание потенциальной угрозы, так это формулирует командир боевой группы в Латвии лейтенант-полковник Вейд Ратленд (Wade Rutland). «У нас огромные технологические способности, профессиональные, высоко мотивированные солдаты и политическая воля. Это должно удержать потенциального противника от вредительских и неприемлемых действий», — пояснил Ратленд. Более тысячи солдат прибыли с вооружением, бронетранспортерами и транспортом боевой поддержки, чего в Латвии до сих пор не было, — ракетная артиллерия, танки и боевые вертолеты, доставленные дислоцированными ранее в Лиелварде военными США. Кроме этого, боевая группа пополняет вооруженные силы Латвии эксклюзивными знаниями. Словенцы прислали подразделение химической, биологической, радиационной и ядерной защиты, а албанцы — экспертов по ликвидации взрывоопасной амуниции.

К тому же, как подчеркивает Министерство обороны, в течение последних трех лет, когда стремительно стал расти военный бюджет Латвии — с 223 миллионов евро в 2014 году до 450 миллионов евро нынче, существенно усилились также способности местной обороны. Деньги вложены в инфраструктуру, экипировку, оружие, амуницию. В Австрии закуплены минометы, в ближайшие недели будет подписан договор о покупке противовоздушного оружия, в скором времени планируется договориться о приобретении также противотанкового оружия.

«Мы полагаемся на союзников, но если сами не будем защищать свое государство, союзники нам ничем помочь не смогут», — обосновал необходимость дополнительных вооружений представитель министерства обороны Латвии Гарисонс. «Мы сильны, как никогда прежде. Как на уровне подготовленности собственных сил, так и на уровне присутствия союзников», — резюмировал он.

«В военной сфере обратная психология. Чем больше мы будем готовы, тем меньше вероятность того, что что-то случится. Ранее все пытались жить с верой, что там (в России) что-то изменится. Были тексты: не хотим накалять ситуацию. Но в том, что мы видели в течение этих трех лет (с начала украинского кризиса), уже нечего накалять. Другая сторона уже продемонстрировала все, что можно. Проблема, в том, что до сих пор многие западные страны не понимали: Россия считает нашу слабость признаком того, что она может действовать», — сказал Гарисонс.

Тем временем в Адажи

«У России значительные военные способности, в этом сомнений нет, но необходимо понимать, что ни Латвия, ни какая-либо другая страна Балтии вовсе не какой-то одинокий остров. Если учесть все силы сдерживания в регионе, то они достаточно мощные. У людей должно быть чувство безопасности. У меня оно есть», — ответил на вопрос об угрозах для региона командир многонациональной боевой группы НАТО в Латвии Ратленд.

Действительно, на военной базе в Адажи, где размещены дополнительные силы, напряженности не чувствуется. Для 1138 солдат пребывание здесь — это международная миссия, в которой они должны находиться полгода, пока на смену не придут другие коллеги. «Латвия — красивая, развитая, современная страна. Когда идем в магазин, там ни в чем нет недостатка. Многим нравится сериал «Игры престолов», по понедельникам смотрим на ТВ новый сезон. Можем сходить поужинать в ресторан, встретиться с людьми. В большой степени чувствуем себя, как дома. Когда солдаты отправлялись в Афганистан, то это уже совсем другой мир», — сравнивает миссии специалист по общественным отношениям боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии капитан Дэн Мазурек (Dan Mazurek).

В отведенное для отдыха время солдаты играют в волейбол, футбол и баскетбол. В сентябре канадцы пригласят сослуживцев боевой группы из других стран на чемпионат по хоккею. Первый матч будет против военных Латвии. Солдаты отмечают национальные праздники каждой из включенных в боевую группу стран. За день до нашего прибытия в Адажи был польский вечер, поэтому готовили колбаски с картофелем и сметаной.

«Радио здесь нет, надо петь самим», — пошутил капитал Мазурек, когда мы сели в массивную армейскую машину марки Mercedes, чтобы прокатиться по военной базе. Автомашина пуленепробиваемая, поэтому двери настолько тяжелые, что одной рукой их не открыть. «К окошку McDonald's подъехать нельзя», — шутит капитан по поводу непрозрачных окон, которые не открываются.

Журналисты подъехали к находящемуся на территории базы лагерю, который здесь называют «Бульдог». Солдаты готовятся к предстоящим учениям, оборудуют бронемашины необходимым инвентарем. Гудит огромный генератор, который обеспечивает лагерь электричеством, рядом в большие резервуары наполнена вода. Лагерь абсолютно независим от внешних ресурсов. Даже для обеспечения Интернета используются спутниковые компьютеры.

Пока на территории базы еще только строятся многоэтажные общежития, солдаты живут в армейских платках. Как и все оборудование и вооружение для базы, они тоже привезены из Канады на грузовом судне. Палатки пригодны для жизни зимой, к потолку каждой из них прикреплен обогреватель. Над кроватью каждого солдата есть розетки — канадские. Для того чтобы включить, к примеру, купленную в Латвию бритву, необходим специальный переходник.

Встреченные на обнесенном колючей проволокой «Бульдоге» канадцы отзывчивы и вежливы. Приглашают осмотреть огромные бронемашины. На них солдаты отправлялись также в опасные миссии в Афганистане. Некоторым из них приходилось проводить ночь на не очень удобных креслах похожей на бункер кабины машины. На вопрос о том, нравится ли им в Латвии, парни рассказывают о природе, которая похожа на ту, что дома. Хотя из-за интенсивных тренировок и учений не остается времени на путешествие или хотя бы на поездку в Ригу, о Латвии солдаты знают много. Перед отправкой в миссию в Канаду были приглашены эксперты, которые в течение недели проводили занятия о природе, географии, жителях, культуре Латвии. Один профессор из Латвии рассказывал, что латыши бывают отстраненными от чужаков. Капитан Мазурек убедился, что это не совсем так. Когда он в Адажи улыбается идущим навстречу людям и говорит «sveiki!» (здравствуйте), то обычно на приветствие вежливо отвечают.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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