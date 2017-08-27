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Видеохит: итальянский музыкант перепел «Океан Эльзи»

  • 27.08.2017, 13:15
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Исполнитель увлекся творчеством украинских музыкантов.

Популярный итальянский певец Pietro Gabriele перепел хит «Коко Шанель» культовой украинской группы «Океан Эльзи». Как сообщает segodnya.ua, исполнитель настолько увлекся этой композицией, что решил интерпретировать ее в своем творчестве.

На своем официальном канале на видеохостинге YouTube Pietro обнародовал итальянскую версию песни.

«Взято из песни «Коко Шанель» от самой известной украинской рок-группы «Океан Ельзи». Переведено и исполнено Пьетро Габриелле», – подписал он ролик.


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