Белорус завоевал «бронзу» ЧМ на дистанции 500 метров каноэ-одиночки 27.08.2017, 13:48

Максим Петров

Фото: noc.by

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Чехии.

Белорус Максим Петров завоевал бронзовую медаль проходящего в чешском Рачице чемпионата мира на дистанции 500 метров каноэ-одиночки. Наш соотечественник на 0,858 секунды отстал от триумфатора Мартина Фуксы из Чехии (1.49,725), сообщает «Прессбол».

Между тем Дмитрий Натынчик стал пятым на дистанции 500 метров байдарки-одиночки (1.38,562), Ольга Худенко и Надежда Лепешко заняли 5-е место на дистанции 200 метров байдарки-двойки (38,240), Андрей Богданович и Денис Махлай финишировали четвертыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки (36,894), Алена Ноздрева стала четвертой в дисциплине 200 метров каноэ-одиночки (47,362), а Дарья Бойчевская — 7-я в заезде байдарки-одиночки на 1000 метров (4.02,751).

Кроме того, мужская белорусская байдарка-четверка в составе Романа Петрушенко, Виталия Белько, Дмитрия Третьякова и Никиты Борикова заняла 8-е место на дистанции 500 метров (1.19,887).