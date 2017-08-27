Волкер про «Запад-2017»: Страны Запада должны быть готовы к любому развитию событий 27.08.2017, 14:27

Курт Волкер

Западное сообщество должно развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе.

Запад должен быть готовым к любому развитию событий в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой", пишет gordonua.com.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", – отметил он.

Волкер добавил, что в этом вопросе есть над чем работать и начать нужно именно сейчас.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».