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Ким Чен Ын пригласил «спецов» из ФСБ для обучения телохранителей

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  • 27.08.2017, 14:51
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Ким Чен Ын

«Военными советниками» стали 10 отставных сотрудников ФСБ.

Власти Северной Кореи наняли около десяти отставных сотрудников ФСБ в качестве "военных советников" – для усиления охраны северокорейского вождя Ким Чен Ына. Российские специалисты ранее служили в спецподразделении по борьбе с терроризмом. В феврале этого года они были приглашены на работу в Пхеньян, передает «Радио Свобода».

В задачи российских военнослужащих входит обучение и тренировка телохранителей Ким Чен Ына. В частности, речь идет о заблаговременном выявлении готовящихся терактов и об эффективном реагировании в случае, если бы теракты произошли.

Северокорейские власти особенно заинтересованы в предотвращении покушений, готовящихся с применением новейших технологий. Так, например, речь идет о возможном нанесении воздушного удара с дрона Gray Eagle ("Серый орел"). Это оружие американские военные в Южной Корее должны получить, как ожидается, в начале 2018 года.


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