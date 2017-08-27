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В Литве включат вещающий на Беларусь и РФ радиопередатчик

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  • 27.08.2017, 14:59
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В торжественном открытии передатчика примет участие Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 29 августа примет участие в торжественном открытии среднечастотного передатчика дальнего радиуса действия. Литовской Республике его передали США, передает «Белсат» со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

В официальной части мероприятия также примет участие глава техническо-информационной службы Совета руководителей вещания (BBG) Андре Мендес, министр связи Литвы Рокас Масюлис, депутаты Сейма, представители государственных учреждений и посольства США в Литве.

Через радиопередатчик типа Nautel NX-200, установленный на станции радиотелецентр Литвы в Вешинтах (Viešintos) Аникшчайскага района, среди прочего будут транслироваться программы Радио Свобода/Радио Свободная Европа на русском и белорусском языках, предназначенные для аудитории в России, Беларуси и Украине.

Новый передатчик мощностью 200 киловатт заменит старый, работавший в Ситкунах (Каунасский район) более 40 лет.


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