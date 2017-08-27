Кто же победит на выборах в Германии 1 27.08.2017, 15:25

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Фото: dpa

Журналисты протестировали прогнозы семи институтов по изучению общественного мнения.

В новейшем исследовании партийных симпатий немецких избирателей, проведенном за 4 недели до выборов Первой программой немецкого телевидения (ARD) в рамках телесюжета «Немецкий тренд», ведущие партии ХДС/ХСС и СДПГ теряют голоса избирателей, хотя и остаются лидерами предвыборной гонки. Так, за христианских демократов готовы проголосовать 38 процентов избирателей, а за СДПГ - 22 процента. Это означает, что, по сравнению с последним опросом в прошлое воскресенье, эти партии потеряли по 2 пункта. На третьем месте закрепилась правопопулистская «Альтернатива для Германии» с 10 процентами, а на последнем с 8 процентами «зеленые». СвДП и Левая партия получают по 9 процентов симпатизирующих, пишет ng.ru.

Однако немецкое информационное агентство n-tv провело анализ ситуации с оценками выборов семью институтами по изучению общественного мнения, которые регулярно публикуют свои исследования, и эксперты агентства задались вопросом, насколько можно эти опросам доверять?

В принципе все институты общественного мнения предсказывают, что на это раз свободные демократы (СвДП) попадают в Бундестаг. И наиболее близки показатели опросов всех институтов, что касается Левой партии. Наибольшие отличия касаются «Альтернативы для Германии». В отношении данной партии разброс достигает 5 процентов. На предыдущих выборах 2013 года наиболее близким к реальному результату оказались предсказания Института Forsa. Ее показатели отклонялись от реальных в среднем на 4,7 процента. Хуже всех определились 4 года тому назад такие институты по изучению общественного мнения как GMS, INSA и Infratest - у них отклонение превышало 7 процентов. Однако на выборах 8 лет тому назад наиболее точно предсказали результаты федеральных выборов Алленсбахские демографы. На втором месте оказался Институт Forsa.

О чем свидетельствуют такие результаты опросов? Прежде всего, что они определяют скорее тенденции, чем результат. Кроме того, никто не знает, как будут голосовать в действительности такие группы избирателей, как турки или русскоязычные немцы. В этом плане позиция турецкого президента Эрдогана, уже напрямую вмешавшегося в предвыборные баталии в Германии или миграционная проблема, на которую остро реагируют русскоязычные избиратели, может развернуть симпатии нескольких миллионов избирателей в ту или иную сторону. В значительной степени неопределенной остается позиция, которую займут немецкие пенсионеры, а они составляют треть избирательного потенциала. Кроме того, остается еще значительная часть неопределившихся со своими партийными симпатиями избирателей, доля которых колеблется по разным оценкам от 20 до 40 процентов. Не нужно забывать и о явке на выборы. Недаром в предвыборном штабе действующего канцлера Ангелы Меркель выражают озабоченность как раз позитивными для христианских демократов результатами опросов. Ведь это может расхолаживать их избирателей, и они просто не пойдут на избирательные участки.

Сейчас опросы все больше смещаются в сторону будущей коалиции. И тут большинство опрошенных, согласно экспертам Forsa, выступают за большую коалицию ХДС/ХСС и СДПГ - 25 процентов. При этом такой вариант предпочитают сторонники христианских демократов. Все остальные возможные варианты: ХДС/ХСС и СвДП - 19 процентов, ХДС/ХСС, СвДП и зеленые - 10 процентов, коалицию СДПГ, левых и зеленых желают 16 процентов. За коалицию СДПГ, СвДП и зеленых выступают 12 процентов. Таким образом возможны практически любые варианты с участием всех представленных в будущем Бундестаге партий (за исключением «Альтернативы для Германии») и именно это обстоятельство должно держать и избирателей и наблюдателей в напряжении.