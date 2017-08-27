Белорусский киберспортсмен выиграл $100 тысяч на ЧМ в США 6 27.08.2017, 15:41

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Никита Марчинский стал чемпионом мира по Quake Champions.

Белорусский игрок Никита «Clawz» Марчинский стал чемпионом мира по Quake Champions. В финале Clawz победил голландца Vo0, передает «Трибуна».

Российский игрок Natus Vincere Антон «COOLERZ» Синьгов победил американца DaHang (2:1) в матче за 3-е место.

Clawz получил 100 тысяч долларов, серебряный призер – 50 тысяч, участники матча за 3-е место – 30 и 20 тысяч.

Польский игрок Virtus.pro Аv3k и украинец Xron выбыли в 1/4 финала и заработал 15 тысяч долларов.

В режиме «Жертва» победу одержала команда 2z, в которой играли Clawz, Xron, россиянин Latrommi и голландец Silencep.