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Бари Алибасов: Московские цари - гастарбайтеры татарских ханов

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  • 27.08.2017, 15:50
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Бари Алибасов

Российский продюсер напомнил проживающим в Москве русским об их истории.

Российский продюсер Бари Алибасов вступил в полемику с русскими националистами, обозвавших его гастарбайтером в Москве. Разборка вспыхнула в социальных сетях, пишет kavkazcenter.com.

«Я хотел бы напомнить малограмотным московским шовинистам всех мастей, что Москва стала столицей, благодаря татарам. Именно татарский хан Узбек выдал в 1325 году Ивану Калите ярлык на правление не только Московским княжеством, но и передав ему 50 000 войска, наделил правом собирать дань для татар со всех русских земель.

Эта дань составляла всего лишь 10 %. Она так и называлась «десятина». Это значительно меньше, чем налоги любого современного государства. При этом Орда брала под защиту границы Русских княжеств. Благодаря преданности Ивана Калиты татарам, Москва превратилась в Центр русских земель, а Иван Калита стал первым гастарбайтером столицы, получив неплохую работу от татар.

Не менее услужливым был и другой гастарбайтер в Москве – Александр Невский, который получил ярлык на правление Москвой от хана Батыя. Он преданно отстаивал интересы Батыя, воюя с русскими собратьями. Тверяки до сих пор это помнят. За это Батый усыновил Александра, побратав его со своим сыном Сартаком», - написал Бари Алибасов.


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