закрыть
27 августа 2017, воскресенье, 18:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске открылся десятый «Макдональдс»

5
  • 27.08.2017, 16:01
  • 3,350

Очередной ресторан быстрого питания открылся в формате точки на фудкорте.

В торговом центре «МОМО» на Партизанском проспекте открылся десятый по счету «МакДональдс» в Минске и первый — в формате фудкорта. За границей рестораны этой сети в торговых центрах — обычное дело, столица же привыкла к отдельно стоящим зданиям, пишет «Онлайнер».

— Это первый «МакДональдс» в Заводском районе, — рассказали в компании. — Его расположение удобно как для жителей близлежащих районов, так и для автолюбителей, выезжающих в направлении Гомеля, Могилева, Бобруйска или прибывающих в Минск. Впервые «МакДональдс» в Беларуси открывается на фудкорте.

Отмечается, что в новом ресторане использованы новые технологии по обслуживанию гостей (цифровые меню-борды, сенсорные киоски самообслуживания) и дизайн.

В честь открытия 2 и 3 сентября посетителям будут раздавать купоны со специальным предложением: при заказе стандартной порции картофеля фри вторая — бесплатно. Точка будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00 и предложит все позиции, представленные в Беларуси, плюс горячее какао.

Открытие первых трех ресторанов «МакДональдс» состоялось в Минске 10 декабря 1996 года. На тот момент это была первая международная сеть общественного питания в Беларуси. Сегодня в стране — 11 ресторанов известной сети, которые ежедневно обслуживают более 25 тысяч посетителей. В компании отметили, что сеть продолжит развитие в Минске и регионах.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому