В Минске открылся десятый «Макдональдс» 5 27.08.2017, 16:01

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Очередной ресторан быстрого питания открылся в формате точки на фудкорте.

В торговом центре «МОМО» на Партизанском проспекте открылся десятый по счету «МакДональдс» в Минске и первый — в формате фудкорта. За границей рестораны этой сети в торговых центрах — обычное дело, столица же привыкла к отдельно стоящим зданиям, пишет «Онлайнер».

— Это первый «МакДональдс» в Заводском районе, — рассказали в компании. — Его расположение удобно как для жителей близлежащих районов, так и для автолюбителей, выезжающих в направлении Гомеля, Могилева, Бобруйска или прибывающих в Минск. Впервые «МакДональдс» в Беларуси открывается на фудкорте.

Отмечается, что в новом ресторане использованы новые технологии по обслуживанию гостей (цифровые меню-борды, сенсорные киоски самообслуживания) и дизайн.

В честь открытия 2 и 3 сентября посетителям будут раздавать купоны со специальным предложением: при заказе стандартной порции картофеля фри вторая — бесплатно. Точка будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00 и предложит все позиции, представленные в Беларуси, плюс горячее какао.

Открытие первых трех ресторанов «МакДональдс» состоялось в Минске 10 декабря 1996 года. На тот момент это была первая международная сеть общественного питания в Беларуси. Сегодня в стране — 11 ресторанов известной сети, которые ежедневно обслуживают более 25 тысяч посетителей. В компании отметили, что сеть продолжит развитие в Минске и регионах.