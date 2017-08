Мир свободы: белоруска рассказала о жизни на яхте 5 Татьяна Левчик, hrodna.life

27.08.2017

2,856

Путешествующий психолог рассказал о рассветах и закатах, которые никогда не повторяются.

«Это будет самый незабываемый и лучший опыт в твоей жизни, поверь мне», – говорили мне друзья, уговаривая отправиться с ними в путешествие на яхте по Индийскому океану.

Мир свободы

Глядя на яхты и корабли, припаркованные в гавани на острове Лангкави, я с умилением слушала истории людей, живущих на этих кораблях, называющихся их домом, и окуналась в этот мир вдохновляющей свободы и единения со стихией океана, в котором живут их владельцы и экипаж.

Каждая яхта или корабль, или судно имеет не только свои технические особенности в строении и управлении, но и имеет свой характер, энергию, состоящую из ожиданий, надежд, преодолений, личных историй и копившуюся годами использования или неиспользования.

Яхта – это дом

«Яхта – это моя девушка…», – говорили мне, поэтому можно заметить, что многие корабли имеют женские имена или отражают главный девиз жизни владельца на определенном этапе их жизни. «Fujimo» – имя одной яхты, которая всегда вызывает у меня улыбку, означает «fuck you, Jane, I am moving out», что переводится как «Да пошла ты, Джейн, я ухожу прямо сейчас» – слоган мужчины, только пережившего развод. Или мои русские знакомые, которым я помогла осуществить их мечту и купить яхту в Малайзии, назвали её «Slavlena»: имена этой пары – Слава и Елена.

Яхта – это дом, который требует больших финансовых возможностей при покупке и не меньших при обслуживании. Это как член семьи, требующий постоянной заботы и внимания, это выбор, который осознанно осуществляется и который меняет жизнь. И, конечно, пожив на яхте пару месяцев, моя жизнь уже никогда не может стать прежней.

«Dreamweaver» – название саундтрека к фильму о серферах, переводится как «что-то, что делает твою мечту реальностью». Это имя, которое мой друг, любитель серфинга, присвоил своему катамарану, на котором мы отправились в путешествие по Индийскому океану из Малайзии в Индонезию.

Сейлинг

Мои романтические ожидания беззаботного сейлинга (хождения под парусом) развеялись в первые дни движения. Морская болезнь, сопровождающаяся различными симптомами, дала о себе знать. И мне пришлось применить все мои знания о психосоматической природе заболеваний, чтобы это преодолеть. Но я слышала историй людей, которые так и не могли адаптироваться к водной стихии и им приходилось покидать корабли.

Сделать так, чтобы океан тебя принял – это создать гармонию во всех сферах собственной жизни, начиная с питания. Здоровый рацион, положительные эмоции и постоянная деятельность, чтобы не концентрироваться на недуге – ключевые факторы преодоления seasick (морская болезнь). И имбирный чай.

Спустя несколько дней хождения по морю, я стала ощущать усиливающуюся боль в коленях. Как мне объяснили, – это следующая стадия инициации. Мои суставы, привыкшие жить на стабильной суше, столкнулись с постоянным хаотичным движением на яхте и требованием соблюдать при этом баланс, что вызвало их воспаление.

Таким образом, стихия Океана принимала меня в свои объятия шаг за шагом, каждый день демонстрируя свои правила и силу, но в тоже время открывая мне удивительный мир спокойствия, свободы и аутентичной красоты.

На «Dreamweaver», как и на любом корабле, находящемся в открытом море, день начинается с восходом солнца и заканчивается с закатом, или не заканчивается для экипажа во время ночного перехода, где постоянно надо наблюдать за ситуацией, чтобы избежать столкновения с другими суднами или рифами.

Мне нравилось быть в этой роли наблюдателя по ночам. Я сидела на трамплине яхты и смотрела на едва различимую полоску горизонта в ночи, освещаемую звездами и луной, на которой время от времени появлялись огни «других домов», занятые рыбалкой или направляющиеся на встречу собственной мечте.

Счастье в тишине и простоте

День на яхте в открытом океане проходит созвучно песням волн и ветра, согласно которым регулируются паруса и движется жизнь в настоящем. Эту песню не хочется нарушать ни разговором, ни музыкой, ни телефоном, который в открытом океане не работает. Время наполняется философскими раздумьями, воспоминаниями, чтением книг и наблюдением. Это то время, когда понимаешь, как на самом деле можно жить, довольствуясь малым и при этом быть счастливым.

На корабле важными становятся два простых фактора: возможность побыть одному в своём личном пространстве, а на маленьких яхтах место не всегда позволяет это сделать, и возможность иметь человека, способного с тобой поговорить. Не просто поговорить, а поразмышлять на философские темы, что становится актуальным когда ты in the middle of nowhere…

Поэтому, многие яхты, которые я встречала на пути – это в основном семейные пары (независимо от штампа в паспорте), или же разочаровавшиеся/овдовевшие синглы, как мужчины, так и женщины, где каждый отправляется в путешествие за своим опытом.

Новые открытия

Если ты открыт миру – мир открыт тебе. Суть этой общеизвестной фразы отражалась в моей жизни чередой новых познаний.

Я открыла для себя, что дождевая вода имеет сладкий вкус. Она на кораблях используется для питья и приготовления пищи. Поэтому, это целый ритуал – собирать воду во время дождя, наполнять все бутыли, стирать одежду и «принимать душ».

Оказывается, рассветы и закаты никогда не повторяются. Они всегда разного настроения, разного цвета, запаха и ощущений. Это было моё любимое занятие, после 18.00 часов ежедневно, завершив «душ в морской воде», садится на пуф и смотреть кино заката, продолжительностью от двух часов, и ощущать это послевкусие дня и ожидание нового рассвета завтра.

Иногда я ловила себя на мысли, что мне совершенно не хочется вылазить из воды, обволакивающей меня своим чарующим бирюзовым запахом и убаюкивающими покатами. И я часами плавала, лежала на воде или занималась сноркелингом в местах, где мы ставили якорь. Для меня стало привычкой вставать рано утром, когда солнце еще не такое горячее, брать маску и ласты, и плыть на берег для утренней йоги, наблюдая за подводным миром.

Я никогда не перестану удивляться первозданной красоте жизни внутри океана, разноцветным рыбкам и морским обитателям, живущими своей жизнью, возвышающимся рифам, поранившим не одного серфера, хаотичной организованности морской жизни и возможности нам это всё созерцать. Для меня это своеобразная медитация, когда я наблюдаю за рыбкой, мимикрирующей и наблюдающей за мной.

Это целое искусство – читать волны, предсказывать погоду, знать части света без компаса и подымать паруса в нужный момент. Мне посчастливилось поучиться этому искусству и сейчас, когда мне говорят, что мы будем ставить/снимать якорь, я уже знаю, что надо делать.

Говор Океана

Я чувствую легкую тоску, что этот месяц сейлинга закончился и мы на обратном пути в Малайзию. Если Океан принимает тебя, он тебе об этом говорит. И сейчас, сидя на палубе и глядя на голубое небо и синие волны, я слышу его говор. Он говорит со мной дельфинами, внезапно стаей появившимся и игриво сопровождающими наш корабль впервые за время нашего пути. Я верю, что это знак принятия.

Татьяна Левчик, hrodna.life