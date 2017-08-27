В Беларуси хотят построить исследовательский ядерный реактор 8 27.08.2017, 16:29

2,918

Исследовательский ядерный реактор хотят построить в семи километрах от МКАД.

В 7 километрах от МКАД хотят построить исследовательский ядерный реактор. Это следует из меморандума, подписанного 25 августа правительством Беларуси и России. В планах — строительство совместно с российской компанией «Росатом» исследовательского ядерного реактора и Центра ядерных исследований в «Соснах», передает «Радыё Свабода».

По нынешним планам, третий реактор (первые два — на БелАЭС) намереваются запустить «в середине следующего десятилетия». И если первые два реактора будут «поддерживать экономику», то третий будет работать только в научных целях.

О построении в «Соснах» ядерного реактора говорили по крайней мере последние пять лет. В советские времена там действовал исследовательский атомный реактор ИРТ-1000 мощностью до 4 МВт, в 1980-е были созданы мобильные атомные электростанции «Памир», которые располагались на колесных тягачах, могли вырабатывать около 1 МВт и якобы могли обслуживаться одним солдатом. Одна из установок прошла испытания, но после катастрофы на Чернобыльской АЭС обе сооруженные установки «Памир» были уничтожены. От одной во внутреннем дворике института оставили корпус реактора.