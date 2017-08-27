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Юлия Тимошенко сменила имидж под героиню «Игры престолов»

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  • 27.08.2017, 16:35
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героиня «Игры престолов» Дейенерис Таргариен

Образ героини «Игры престолов» Дейенерис Таргариен вдохновил лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Недавно украинский депутат откровенно сравнила себя со знаменитой мамой драконов, а на днях выгуляла прическу, очень похожую на ту, которую носит Кхалиси, пишет vlasti.net.

С распущенными волосами и двумя тоненькими косичками по бокам Леди Ю появилась на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса украинцев 26-го августа.

В сети сразу же подхватили идею, что Тимошенко заплелась именно под Дейенерис.

Вообще, прическа Тимошенко – это всегда отдельная тема для обсуждения. Ее эксперименты сравнивали и с Бабеттой, которая идет на войну.

Юлия Владимировна носила даже улитка, не было разве что коротких стрижек под мальчика.

Кстати, это не впервые Тимошенко сравнивают с киногероиней. Кроме Бабетты и Кхалиси была еще и Лилу из «5-го элемента».


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