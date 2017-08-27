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«Сели в троллейбус с велосипедом, а водитель стал нас выгонять!»

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  • 27.08.2017, 16:49
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Водитель выгнал брестчанку и ее 12-летнюю дочь из-за велосипеда.

Брестчанка Екатерина со своей 12-летней дочерью возвращались домой с новым велосипедом. Было около 7 часов вечера, а ехать нужно на другой конец города, пишет kp.by. Такое большое расстояние девочка с инвалидностью сама не осилила бы, да и мама побоялась ее одну отпускать - решили воспользоваться городским транспортом.

- Мы сели в почти пустой троллейбус, доехали до конечной - хотели проехать в окружную. Там водитель вышел и спросил, куда я еду. Я ответила, что на Восток, то есть на другой конец города. Он начал утверждать, что в троллейбус нельзя заходить с велосипедами и стал нас выгонять. На повышенных тонах требовал, чтобы мы вышли. Я отказалась. Тогда он зашел в троллейбус, сказал, мол, уважаемые пассажиры, из-за этой дамы прошу вас на выход, троллейбус дальше не идет. Закрыл двери и вызвал милицию, - вспоминает мама девочки.

Сотрудники РОВД выслушали стороны конфликта и пришли к выводу, что женщина может ехать в общественном транспорте с велосипедом. Водитель же стоял на своем.

- Милиционеры посмотрели документы на велосипед, почитали инструкцию - нигде не написано, что я не имею права провозить подростковый велосипед. Тем более что мы оплатили проезд. Я с ребенком с инвалидностью ехала бесплатно как сопровождающий, но у меня был проездной на троллейбус - он заменил талончик на велосипед. Но вопрос оплаты даже не поднимался! - возмущается женщина. - Водитель позвонил своему начальнику, рассказал обо всем. В итоге мы все равно доехали на этом троллейбусе до дома. Но нервы трепали больше часа!

Екатерина написала транспортникам обращение с просьбой разъяснить, кто прав, а кто нет в этой ситуации. Пока в троллейбусном парке проводят разбирательство.

Ехать в транспорте с велосипедом можно!

- У нас есть Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные Постановлением Совета Министров 30 июня 2008 г. № 972. Там сказано, что если сумма трех измерений багажа (высота, ширина и длина) не более 120 см и вес не более 20 кг, такой багаж провозится бесплатно. За все остальное надо платить. Габариты велосипеда превышают эту норму, - комментирует Виктор Ледак, начальник отдела транспорта, связи и бытового обслуживания управления экономики Брестского горисполкома.

- Но если я купила талончик на велосипед, я могу с ним ехать в троллейбусе?

- Не важно, чемодан вы везете или велосипед - да.

Согласно Правилам, не нужно платить за маломерную ручную кладь - к ней условно относят в том числе детские санки и коляски, а также зачехленные лыжи, музыкальные инструменты и т. п.

Что запрещено везти в общественном транспорте?

В багаже и в ручной клади нельзя везти взрывоопасные, огнеопасные, ядовитые, наркотические, с резким запахом вещества и предметы; острые и режущие предметы без чехлов; огнестрельное оружие без разрешения на него и без кобуры или чехла, а также другие предметы, которые могут причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства.


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