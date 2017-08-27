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Николай Ходасевич: Игра «Шахтер» – БАТЭ может стать матчем за чемпионство

  • 27.08.2017, 17:12
Николай Ходасевич

Матч тура состоится сегодня в 19:00 по минскому времени.

Белорусский журналист Николай Ходасевич сделал ставку на матч «Шахтер» – БАТЭ, передает «Трибуна».

«Ставки сегодня очень высоки. «Горняки» будут иметь запас по функциональной готовности, потому что тренируются в недельном цикле. В случае победы «Шахтера», борисовчанам по дистанции отыграть такой очковый разрыв будет очень сложно. По сути, сегодняшний матч может стать игрой за чемпионство.

В тоже время БАТЭ получил необходимый импульс после Лиги Европы. Не знаю, что было бы в случае проигрыша от «Александрии». Наверное, тоже было бы импульсом, чтобы взять свое в чемпионате. В общем, я не думаю, что на этот факт нужно обращать сильное внимание. Все-таки резерв на скамейке запасных у Ермаковича имеется. Эти игроки добавят сегодня легкости и подвижности.

Меня «Шахтер» смущает в последнее время. Потеря очков в Гомеле, в Бресте с невыразительными концовками. Все это наводит на грустные мысли относительно состояния «горняков» в этой чемпионской гонке. Дома, наверное, будет чуть полегче. Но вот, наиграют ли они на победу, у меня большие сомнения. Опять же, не думаю, что тренерская рокировка так уж была нужна «Шахтеру», если мы говорим о борьбе за золотые медали.

Если бы делал ставку, то выбрал бы БАТЭ с форой 0. Потому что ничья сегодня не исключена», – сказал Ходасевич.


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