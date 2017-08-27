Инвестиции? Не, не слышали 1 27.08.2017, 17:46

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Беларусь почти не видна на мировой инвесткарте.

Недавно власти отчитались о поступлении из-за рубежа 4,9 млрд USD иностранных инвестиций. Такой объем вложений был перечислен за январь—июнь 2017 года. По информации Белстата 4,1 млрд USD из этих инвестиций были прямыми. Banki24.by объясняют, почему эти суммы ничего не говорят о реальных денежных потоках.

В понятие прямых инвестиций Белстат включает такие вещи, как инструменты участия в капитале, доли, паи, реинвестирование, продажу (покупку) недвижимости, долговые инструменты. Под долговыми инструментами власти Беларуси понимают кредиты и займы, финансовый лизинг, а также задолженность за товары, работы и услуги по отношению к инвестору.

Если проще, то любой организации вне Беларуси, чтобы считаться иностранным инвестором, достаточно выдать кредит белорусской компании или поставить продукцию с отсрочкой оплаты.

Как показывает официальная статистика, доля таких суррогатных инвестиций чрезвычайно высока.

За 6 месяцев 2017 года из 4,1 млрд USD прямых иностранных инвестиций 3,2 млрд USD (около 77,6%) приходилось на долговые инструменты. То есть на вложения, не связанные с банальными долгами, остается менее ¼ инвестиционного потока!

Но и это еще не все. Львиная доля оставшихся прямых инвестиций — всего лишь реинвестирование прибыли. Причем компаниями-инвесторами становятся юрлица, принадлежащие владельцам активов в Беларуси. Бизнес вкладывает сам в себя, а в статистике это отображается как поток внешних инвестиций.

На долю реинвестирования в 1-ом полугодии выпало 782,6 млн USD. В страновом разрезе 213,4 млн USD реинвестированной прибыли пришло от юрлиц из России, 261,8 млн USD — с офшорного Кипра.

Инвестиции в виде участия в капитале составили за 6 месяцев скромные 128 млн USD. По удельному весу участие в капитале белорусских компаний заняло только 3,1% от прямых иностранных инвестиций.

В 1-ом полугодии 19,4 млн USD в капитал белорусских предприятий вложили компании из России, 21,2 млн USD — с Кипра, 21,1 млн USD — из Нидерландов, 9,4 млн USD — из Великобритании. Насчет британских инвестиций не стоит обольщаться.

На территории Соединенного Королевства действует «дочка» Белорусской нефтяной компании — BNK (UK) Limited. С высокой вероятностью инвестиции связаны с функционированием этой «дочки».

То же самое касается и голландских вложений в капитал. До недавних пор Белстат показывал, что через Нидерланды шел основной объем экспорта нефтепродуктов. Однако в зеркальной статистике внешней торговли Нидерландов было пусто. Страна использовалась госкомпаниями как удобная юрисдикция для приписки экспорта.

В общем, как ни крути, реальные иностранные инвестиции в Беларусь остаются мизерными. Наша страна интересна разве что рисковому капиталу и инвесторам, которые заручились личными гарантиями невмешательства со стороны властей.