В РФ таксист заставил пассажиров намазать себе лица зеленкой 10 27.08.2017, 17:54

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Видео снято в российском Хабаровске.

В российском Хабаровске таксист заставил пассажиров намазать себе лица зеленкой. Предполагается, что двое девушек и парень сели в машину, не имея денег для оплаты проезда. Видеозапись инцидента появилась в инстаграме «Новости Хабаровска», пишет «Медуза».

На записи видно, что мужчина (предположительно, водитель такси), наливает девушке на руки зеленку и требует натереть лицо, говоря: «Натирай, не ленись, ушки тоже потри, чтобы видно вас было». Рядом стоит другая девушка, у которой в зеленке лицо и руки, и молодой человек с перепачканными ладонями (его лицо не попало в кадр).

Видео снимал еще один мужчина, который не попал в кадр. Из его реплик следует, что у пассажиров не было денег.

Внимание! На видео — сцена издевательств, звучит нецензурная лексика.