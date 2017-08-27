К латвийской границе приближались три российских военных самолета 6 27.08.2017, 18:56

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Фото: ru.wikipedia.org

Патрульные самолеты над Балтийским морем идентифицировали российские Ан-12.

У границы Латвии 26 августа были обнаружены три военных самолета Российской Федерации Ан-12.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

«26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три военных самолета РФ», – говорится в сообщении.

26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12. — NBS (@Latvijas_armija) 27 августа 2017 г.

Начиная с 2014 года значительно участились случаи нарушения воздушных границ различных стран российской авиацией. Так, в НАТО заявляли, что российские военные самолеты совершали опасные маневры вблизи гражданских судов.

В октябре 2016 года в министерстве обороны Латвии сообщали, что армия Латвии повысила боеготовность из-за военной активности России. Тогда в течение двух дней возле границ страны были идентифицированы самолеты военно-воздушных сил РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26.

2 января 2017 года минобороны Латвии сообщало, что в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвийской Республики 209 раз.