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В Минск доставили частицу мощей святой равноапостольной Марии Магдалины

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  • 27.08.2017, 19:10
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Частица мощей прибыла в Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

Вечером 26 августа частица мощей прибыла в Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Информация об этом размещена на портале Белорусской православной церкви.

Встречу святыни возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Святая равноапостольная Мария Магдалина – последовательница Иисуса Христа. Согласно евангельскому тексту, она следовала за Христом, присутствовала при его распятии и удостоилась первой увидеть воскресшего Иисуса Христа.

Мария Магдалина умерла в городе Эфесе, откуда при византийском императоре Льве VI Философе (IX век) ее мощи были перенесены в Константинополь. После крестовых походов и падения Константинополя (1453 год) мощи святой были разделены, большая их часть сейчас находится в Западной Европе. Одна из частиц мощей была перенесена из Бельгии в Ильинский Одесский мужской монастырь, откуда и прибыла в минский Свято-Духов кафедральный собор на постоянное хранение.


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