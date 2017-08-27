Видеофакт: у Босфора сухогруз под флагом Монголии разломился пополам 4 27.08.2017, 19:50

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На берег успели отбуксировать только половину корабля.

Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии потерпел кораблекрушение в Черном море у северо-западного побережья Турции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, на судне находились 11 человек экипажа, они спасены. 114-метровый сухогруз разломился пополам в то время, как вставал на якорь у побережья Стамбула Килиос.

Casualty Alert! The Leonardo, a Mongolian ship, breaks into two in Bosporous on route to repair yard in Tuzla! https://t.co/PShHs43AGi pic.twitter.com/AVnrGU9873 — Swansea IISTL ⚓️ (@swansea_dst) 27 августа 2017 г.

Половина корабля была отбуксирована на берег, в то время как вторая часть до сих пор находится в воде. Судно, как сообщает Reuters, построено в 1975 году.

Сухогруз "Леонардо". Фото: marinetraffic.com