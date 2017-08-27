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Ход Дворковичем

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  • Кирилл Нежданский, «БелГазета»
  • 27.08.2017, 20:20
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Москва перекраивает транспортную логистику Балтийского региона.

Накануне резонансного предложения президента РФ «запакетировать» поставки нефти и логистику экспорта продуктов ее переработки состоялось заседание латвийско-российской межправкомиссии, хорошо иллюстрирующее транспортно-логистическую стратегию России в Балтийском регионе. Не исключено, что российско-латвийская «оттепель» в чем-то даже поспособствовала очередной реанимации идеи РЖД и «Транснефти» о переводе белорусского нефтеэкспорта в российские порты.

Наши латвийские партнеры довольно мужественно и молчаливо пережили решение наших российских партнеров сворачивать сырьевой транзит через балтийские порты. Для них не секрет, что растущая загрузка Усть-Луги или БП СПб напрямую связана с сокращением вывоза российского угля и нефти через Ригу и Вентспилс. И если Москва «запакетирует» белорусскую нефть с логистикой, скорее всего, пострадают от этого и латвийские порты.

Каким образом россияне оставляют порты Латвии без грузооборота, доходчиво пояснил LETA мэр Вентспилса Айвар Лембергс: «Переориентация реально происходит, потому что РЖД просто не утверждает графики вывоза грузов. Если вам принадлежит груз и вы хотите вывозить 300 тыс. т ежемесячно, утверждают, например, 150 тыс. т… Сейчас из России в Латвию идет очень мало нефтепродуктов, а терминалы, которые в месяц могут переваливать 300 тыс. т, не могут собрать грузы для одного танкера (30 тыс. т)». Лембергс - лицо заинтересованное, ему можно верить. Ранее Reuters утверждало, что в РЖД на латвийском направлении «к транспортировке принимаются только 10% от запрашиваемых объемов».

ХОД ДВОРКОВИЧЕМ

Признаки того, что латвийский бизнес будет пытаться как-то исправить ситуацию и договориться, появились еще год назад. Тогда, в августе 2016г., во время посещения рижского рыбоперерабатывающего завода Karavela, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович совершенно случайно повстречал министра финансов Латвии Дану Рейзниеце-Озола, министра сообщения Улдиса Аугулиса и министра земледелия Яниса Дуклавса. Дворкович имел с ними неформальную беседу, за что министров в дальнейшем сурово отчитал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Минул год. 2 августа 2017г. после четырехлетней паузы в Риге состоялось заседание латвийско-российской рабочей группы во главе с вице-президентом ОАО «РЖД» Павлом Ивановым и его латвийским коллегой, президентом Latvijas Dzelzcels Эдвинсом Берзиньшем «по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта». Латвию в этом раскладе интересует как сохранение объема грузоперевозок на прежнем уровне, так и увеличение их применительно к транзиту из Юго-Восточной Азии. Не только российский сырьевой экспорт, но и китайская товарная масса вполне логично замыкается на балтийские порты.

В январе-июле 2017г. латвийским железнодорожным транспортом перевезено 23,565 млн. т импортных грузов (-2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016г.), через припортовые станции - 21,763 млн. т (+0,4%). Сухопутным транзитом перевезено 2 млн. т, что в 2,2 раза больше уровня сопоставимого периода 2016г. Экспортных грузов перевезено 1,005 млн. т (-34,7%), через припортовые станции - 793 тыс. т (+0,5%). Растут перевозки каменного угля - +43,7% за январь-июль, +33% за июль. В 2016г. 79,2% перевезенных Latvijas Dzelzcels грузов были из РФ, в январе-июле 2017г. российскими оказались 78,5% перевезенных грузов, 15% - белорусскими.

14 августа премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на встрече с сопредседателем латвийско-российской межправкомиссии министром транспорта РФ Максимом Соколовым заявил, что «Латвия предпочитает конструктивное и практическое сотрудничество двух стран в различных областях - пограничной охране, миграционной и таможенной областях, в сфере транспорта». Учитывая традиционный градус российско-латвийских отношений, это немало. 15 августа, опять-таки после 4 лет перерыва, в Риге прошло заседание двусторонней межправкомиссии под председательством Соколова и его латвийского коллеги Аугулиса. 18 августа в том же примирительно-прагматичном духе, что и премьер, в интервью телеканалу LNT высказался новый посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

ОТТЕПЕЛЬ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ

Вероятно, Риге удалось чуть смягчить режим ухода российских грузов со своих терминалов или получить «сухопутную» компенсацию: как заявил по итогам межправкомиссии замгоссекретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис, тамошние автоперевозчики получили 3 тыс. дополнительных разрешений на грузоперевозки. «Мы договорились до конца года подписать договор о прямых железнодорожных перевозках», - сообщил его шеф Аугулис. Он снова выразил заинтересованность в сотрудничестве при перевозке грузов из Юго-Восточной Азии.

Кроме того, глава транспортного ведомства Латвии высказался о главном - о том, что автомагистрали и железнодорожные ветки все равно ведут к портовым пристаням: «Призываем Россию и в дальнейшем использовать наши порты, несмотря на то, что вы активно развиваете свои порты».

Итоги потрясений, испытанных транспортной логистикой Балтийского региона в 2014-17гг., на межправкомиссии подвел Соколов, выразивший надежду, что период, когда «нас преследовали неблагоприятные и макроэкономические, и геополитические факторы», уже заканчивается. Прозвучало это, впрочем, несколько двусмысленно: «Если вспомнить 2013г., наш торговый оборот составлял более $11 млрд. Сегодня мы тоже видим позитивную динамику: по отношению к 2016г. I полугодие показало рост на 10% - до $3,2 млрд. Конечно, это рост от низкой базы, но важно, что этот перелом наступил». Арифметика - штука прозрачная: товарооборот все равно упал более чем втрое. Сейчас загрузка портов растет за счет угля, спрос на который активизировался в Европе, но вряд ли это надолго.

День спустя после межправкомиссии, 16 августа, на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ в Калининграде, Соколов подтвердил установку на сворачивание экспорта через порты стран Балтии в пользу загрузки российских.Российско-латвийская транспортно-логистическая «оттепель» показывает: пропаганда пропагандой, однако Россия никогда не закручивает умозрительный «вентиль» до упора, знаменующего полное удушение партнера, и готова даже на частичные компенсации в процессе закручивания. Однако единожды поставив задачу перестроить логистику в регионе, она будет ее выполнять любой ценой. Периодичность, с которой всплывает вопрос переориентации экспорта белорусских нефтепродуктов на российские порты (2005-06гг., 2012-13гг., 2016-17гг.), свидетельствует о том же. В отрасли, перераспределяющей в рамках региона потоки грузов, перевозимых разными видами транспорта, во множестве логистических схем и комбинаций, все взаимосвязано - прибыло здесь, убыло там. Уход России из портов стран Балтии обеспечил значительные конкурентные преимущества Беларуси. Но он же поставил вопрос о перенаправлении самой доходной товарной группы отечественного экспорта в порты РФ.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»


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