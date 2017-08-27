Как случчанка покоряет США 9 27.08.2017, 20:34

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Валерия Боброва

Фото: kurjer.info

Валерия Боброва рассказала, как искала работу, пережила ураган и стала королевой красоты.

Валерия Боброва пять лет назад уехала учиться в США. Она рассказала kurjer.info, как искала работу, место учёбы, пережила ураган и стала королевой красоты.

Валерии 22 года. Попасть в Америку она мечтала с детства, насмотревшись американских фильмов. Жизнь за океаном казалась необычной и интересной. Окончив школу, девочка думала только об учёбе в США. Родителей пугала неизвестность и то, что ребёнок окажется один в чужой стране. Перед поездкой они разговаривали со знакомыми, живущими в США, и с теми, кто там побывал, подсчитывали возможные расходы и в конце концов дали «добро».

Первые впечатления

В Нью-Йорке на первое время она остановилась у знакомых, которые помогли в поисках съёмной квартиры. Цены на аренду в Бруклине высокие — от $1000 до $2000. Если хозяева живут в этом же доме, то, как правило, в нём чисто. А если жильё просто сдаётся внаём, то чаще всего в квартире грязно, нет стиральной машины, холодильника, а в зимнее время — проблемы с отоплением.

В итоге Валерия нашла 1-комнатную квартиру, в которой поселилась вместе с девушкой из Узбекистана, с которой познакомилась через интернет. Каждая платила по $600.

Первое время Валерия везде ходила пешком. Ей нравилось рассматривать небоскрёбы, разношёрстную толпу. Несколько раз она видела, как снимают кино. Расстояние от Бруклина до Манхэттена в 13 км она проходила за 4 с половиной часа. Ориентироваться на улицах без знания языка было трудно. Спасали звонки знакомым, которые объясняли, куда идти.

Фото: Предоставлены героиней

Язык совсем не тот

Валерия сразу поняла, что американцы говорят совсем не на том английском, которому её учили педагоги и репетиторы. «Язык другой по звучанию и произношению».

Для поступления в вуз, колледж, устройства на работу необходимо сдать экзамен на знание американской версии языка, получить сертификат TOEFL. Поэтому первым делом Валерия нашла языковую школу.

Курс обучения длился шесть недель и стоил $550. Учиться там можно как угодно долго, только плати. Позднее девушка узнала, что дешевле заниматься при университете. Цена полугодовых курсов — $750. На них можно получить больше разговорной практики, потому что учатся американцы.

После нескольких языковых курсов Валерии удалось сдать экзамен, набрав 68 баллов из 100. Экзамен обошёлся в $200.

Ураган — это жутко, как последний день

В первые месяцы жизни в США девушка пережила тропический ураган «Сэнди», который признан самым разрушительным в истории страны по масштабу и вреду, причинённому населению.

Она вспоминает, как 29 октября в 17 часов по всем каналам прошли предупреждения о надвигающейся стихии. Валерия была дома одна, она закрыла окна, двери. На улице резко потемнело. Ураган обрушился на город за одну минуту. За окном рухнул огромный дуб, разбил машины, по воздуху летали крыши. Улицы затопило водой по первые этажи. Позднее люди рассказывали, что в прибрежной части города между домов плавали акулы.

Валерия забаррикадировала дверь, заложила одеялами, замотала крепления колготками и подпирала дверь сама как могла. «Чувствовала страх и ужас! Как последний день!» Казалось, что буря никогда не успокоится. Ветер стих только к 4 утра.

Система образования не похожа на нашу

Валерия поступила в Финансово-экономический университет на специальность «финансы и инвестиции». Вначале было сложно понять систему образования. Каждый сам выбирает класс и профессора, у которого будет заниматься. Сам составляет расписание, чтобы увязать все занятия. Для получения звания бакалавра учиться можно четыре года и больше, в зависимости от плотности программы обучения. Для иностранцев учёба стоит вдвое дороже, чем для граждан США. В среднем $20 000 и более в год. Только за учебники девушка отдала $800.

Система поощрений

Если студент хорошо учится, университет один раз может оказать материальную помощь. Валерия за успешную учёбу в первые два года получила $200 на проезд и медицинскую страховку на всё время обучения. Правда, по этой страховке невозможно попасть к хорошему врачу, а только получить первую помощь.

В виде поощрения Валерию в числе семи студентов фотографировали для рекламных билбордов университета, которые разместили в метро и на автобусах.

В университетах приветствуется, когда студенты посещают спортивные команды, секции, клубы: от научных до хореографических. Сведения об участии в объединениях заносятся в диплом и учитываются при устройстве на работу.

Лучших студентов также приглашают на практику в ведущие фирмы страны. Так они присматривают лучших сотрудников.

Как устроиться на работу

Валерия живёт в Америке по студенческой визе, поэтому официально устроиться на работу может только в университетском студенческом городке — кампусе. Вакансий там мало и плата низкая — $7,75 в час.

Валерия, как и многие иностранцы, искала нелегальную работу. Для этого написала резюме, приврав, что уже работала по схожей специальности. Её приняли без оформления зазывалой в ресторан с испытательным сроком. Оплата — $12 в час. При этом предупредили, что при проверке она должна представляться волонтёром, который проходит бесплатную стажировку по профессии.

Через несколько месяцев девушку перевели в официантки без зарплаты. Заработок складывался из чаевых. За неделю получалось от $500 до $1500.

Совмещать работу и учёбу очень тяжело. На дорогу уходит до 3 часов в день, поспать иногда удаётся не более 6 часов. Поддерживает мысль о том, что все старания окупятся получением престижной и хорошо оплачиваемой профессии.

Из Instagram в фотомодели

Подруга Валерии Ольга — фотограф. Она сделала её фото и разместила в соцсетях. Через несколько дней Валерии позвонили и предложили участвовать в демонстрации коллекции одежды начинающих модельеров. Заработок сравнительно небольшой — $100 за 2 часа. Для студентов, мечтающих о карьере модели, это прекрасная возможность составить портфолио, обзавестись связями среди модельеров и фотографов. После участия в показе Валерия получила предложения стать профессиональной моделью, но девушка сделала выбор в пользу учёбы.

В этом году Валерия приняла участие в конкурсе «Русская красавица в Нью-Йорке-2017», где заняла второе призовое место. Награда — бесплатная путёвка на Карибские острова на неделю, профессиональная фотосессия и участие в съёмках музыкального клипа.

Стоимость жизни в Нью-Йорке

Аренда квартиры — $600 в месяц,

еда — $1300 в месяц,

проезд — $120 в месяц,

плата за учёбу — $14 500 (включая плату за учебники) за полугодие,

развлечения — $100−150 за одно посещение парка аттракционов,

обучение танцам — $80 за 5 уроков,

тренажёрный зал — $35 в месяц.