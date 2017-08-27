«Когда он играл на гитаре, то вместо медиатора брал в руки патрон» 27.08.2017, 21:59

Гитара белорусского добровольца Алеся Черкашина молчит уже два года.

Когда он играл на гитаре свои песни, то вместо медиатора брал в руки патрон. Однако гитара Алеcя Черкашина молчит уже два года: в преддверии очередной годовщины смерти белорусского добровольца в Украине его отец Николай привез из Киева государственные награды сына «За оборону Донбасса», пишет «Белсат».

«Для меня лично ничего не изменилось, как будто это было вчера. Для меня это будет продолжаться до последнего дня. Это как незажившая рана. Она то заживет, то помолчит, то опять - по-новому начинается. Любое напоминание о нем - все, внутри все...», - говорит Николай Черкашин.

В прошлом году на могиле Алеся Черкашина в деревне Каменица Жировецкая под Брестом открыли памятник, состоящий из трех плит, который символизирует Бога, родину и служение. Отец погибшего добровольца говорит, что деньги на этот памятник собирали всей страной.

«Люди просто будут подходить ради интереса, даже приходя к своим родственникам ... подходят, удивляются, особенно тому факту, что все по-белорусски написано», - рассказывает Николай Черкашин.

И добавляет, что родные и друзья Алеся не забывают о нем и регулярно приносят на могилу цветы.

«С общими друзьями когда мы встречаемся, редко бывает такое, чтобы мы не вспомнили о нем. И это самая главная память, чтобы помнили люди», - говорит друг Алеся Черкашина Андрей Любенчук.

Бывший глава брестской городской организации «Белорусская христианская демократия» Алесь Черкашин воевал на Донбассе на стороне Украины под позывным «Тарас». 10-го августа 2015 года он был тяжело ранен в бою и после нескольких недель, проведенных в коме, скончался в возрасте 33-х лет.

После смерти Алесь был награжден орденом «Народный герой Украины», а в Киеве в память о нем, как и о другом белорусе Михаиле Жизневском, поставили мемориальный знак. Через год после смерти Алеся Черкашина «Белсат» выпустил специальный фильм, посвященный герою.