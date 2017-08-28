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Главком войск США в Афганистане: Мы разгромим «Исламское государство»

  • 28.08.2017, 7:34
Джон Николсон
Фото: AP

Генерал Николсон заявил, что афганским и американским военным удалось сорвать план создания «халифата» ИГ.

Американские военные в Афганистане вновь пообещали разгромить группировку боевиков «Исламское государство», заявил командующий силами США и НАТО в этой стране генерал Джон Николсон.

«Мы можем победить, и мы победим «Исламское государство», – сказал он корреспонденту Афганской службы «Голоса Америки». – Нашей главной целью было пресечь их попытки создать халифат в провинции Нангархар, и сейчас мы занимаемся этим».

Самопровозглашенная провинция «Исламского государства» Хорасан появилась в горных районах Афганистана и Пакистана более двух лет назад, породив хаос в нескольких провинциях Афганистана, включая Нангархар, где группировка присутствует в нескольких районах.

Николсон заявил, что план создания «халифата» ИГ в Афганистане был сорван афганскими и американскими силами.

«Исламское государство – провинция Хорасан» пыталась создать халифат в Афганистане. Они объявили, что Джелалабад будет ее столицей и что они возьмут Нангархар под свой контроль, но им это не удалось», – сказал Николсон.

На днях президент США Дональд Трамп обнародовал новую политику по Афганистану, в соответствии с которой командиры на местах получили полномочия по принятию решений, касающихся боевых действий.

Правительства США и Афганистана заявили, что благодаря их операциям по обеспечению безопасности удалось сократить численность группировки и контролируемую боевиками территорию.


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