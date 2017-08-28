Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель

28.08.2017, 7:39

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Фото: svaboda.org

Перемены в любом случае неизбежны.

Похоже на то, что весна белорусские власти ничему не научила. Помните, как все начиналось? 17 февраля оппозиция предложила Лукашенко переговоры для поиска выхода из кризиса. Власти немного подумали и... решили действовать по отработанной схеме.

Целый месяц накануне Дня Воли арестовывали активистов, задерживали журналистов, дела возбуждали, похищали лидеров протестов, изюм выковыривали.

И что? 25 марта все равно тысячи белорусов вышли в центр Минска. И 26 вышли – не только в столице, но и в других городах. И 1 мая вышли. И выйдут 8 сентября.

Пора бы понять: не работают старые схемы. Человек, который отвечает на предложение переговоров дубиной, воспринимается в цивилизованном мире как идиот. И не потому, что совершил идиотский поступок, а потому, что упорно повторяет его, не обращая внимания на последствия. А они могут быть очень простыми – социальный взрыв и народный бунт. Искрой станет любое, казалось бы незначительное, событие.

Вчера арестовали Николая Статкевича, который призвал выйти на Октябрьскую площадь в День белорусского воинской славы. Но мы все понимаем, что его отсутствие никак не скажется на акции. Белорусы все равно выйдут на Площадь. Найдется кому поднять флаг, найдется кому сказать нужные слова, найдется кому возглавить протест против присутствия чужих войск на нашей земле.

Перемены в Беларуси неизбежны. Возможно, они станут результатом переговоров между лидерами оппозиции и представителями властей. А, может быть, перемены принесут русские штыки и танки, которые снесут нынешний режим. И если власти все-таки не научатся цивилизованным отношениям со своими оппонентами, второй вариант станет намного реальнее.

Евгений Афнагель, «Фейсбук»