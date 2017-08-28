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Осенью «Белавиа» изменит правила провоза багажа

  • 28.08.2017, 7:45
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Штраф за превышение лимитов будет от 100 евро.

Авиакомпания «Белавиа» с конца октября 2017 года изменит нормы провоза багажа и перейдет с весового способа (лимитирование веса багажа) на количественный (лимитирование единиц провозимого багажа). Об этом сообщает ресурс о гражданской авиации в Беларуси msq.by.

Пассажиры бизнес-класса получат два места багажа до 32 кг каждое, пассажиры эконом-класса — одно место весом до 23 кг.

Нормы провоза ручной клади (багаж, который пассажир берет с собой в салон самолета) не изменятся. Для бизнес-класса — до 12 кг, для экономического класса — до 8 кг.

При превышении норм провоза багажа авиакомпания будет взимать оплату: за превышение по весу — 50 евро, за превышение по количеству мест — 50 евро. Итого превышение обойдется в 100 евро, поскольку будет суммироваться вес и место.


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