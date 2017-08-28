В Великобритании более 230 человек пострадали из-за облака газа 28.08.2017, 7:48

Фото: harry court

Странное облако пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша.

В британском графстве Восточный Сассекс более 230 человек обратились за медицинской помощью после контакта на побережье с облаком газа неизвестного происхождения. Об этом в понедельник сообщает The Independent (перевод – newsru.com).

Люди жаловались на резь в глазах и горле, проблемы с дыханием. Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию накануне вечером из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших на пляже, почувствовали неприятные симптомы.

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа. Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери. В больнице Истборна сообщили, что к ним за медицинской помощью в связи с инцидентом обратились 233 человека. В полиции отметили, что серьезных повреждений зафиксировано не было, госпитализация никому не потребовалась.

Полиция Восточного Суссекса подтвердила, что стражи порядка расследуют инцидент с облаком газа, которое, скорее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша.

Took this pic at Birling Gap this afternoon, just before the gas cloud + evacuation 😮#BeachyHead pic.twitter.com/dPXQuLGuAW — Harry Court (@harrycourt_) 27 августа 2017 г.

BBC опубликовала в своем Twitter видео, снятое в момент появления облака на пляже в районе Берлинг Гэпа.