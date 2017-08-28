Алина Талай с личным рекордом стала третьей на турнире в Берлине 28.08.2017, 7:54

Алина Талай

Дистанцию 100 метров с барьерами белоруска преодолела за 12,72 секунды.

Бегунья Алина Талай с лучшим личным результатом в сезоне заняла третье место на турнире категории «Челлендж» в Берлине, сообщает БелТА.

Дистанцию 100 метров с барьерами Алина Талай преодолела за 12,72 сек. Лучше белоруски выступили лишь американка Кристина Мэннинг, занявшая первое место (12,54 сек.) и Даниель Уильямс из Ямайки (12,58 сек.).

Прежнее лучшее достижение в сезоне Алина Талай установила на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где с результатом 12,81 сек. она заняла шестое место.

В Берлине выступила и чемпионка мира-2015 в беге на 800 м Марина Арзамасова. Организаторы предложили участникам нестандартную дистанцию в 600 м. Победила Кастер Семеня из ЮАР — 1 мин. 21,77 сек. Марина Арзамасова завершила забег пятой — 1 мин. 27,05 сек.