Uber выбрал нового главу компании 28.08.2017, 8:09

Дара Хосровшахи

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Совет директоров выбирал из трех известных топ-менеджеров.

Совет директоров Uber выбрал нового главу компании. Им стал Дара Хосровшахи, занимавший до этого пост генерального директора онлайн-туроператора Expedia. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией (перевод – rbc.ru).

По информации издания, в качестве кандидатов на пост CEO компании Uber рассматривались также бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Официальных комментариев со стороны Uber пока не поступало.

Прежний глава Uber Трэвис Каланик, который также является основателем компании, покинул свой пост 20 июня. Решение было принято после требования инвесторов, которые направили ему соответствующее письмо, на фоне нескольких громких скандалов вокруг компании, в том числе связанных с именем Каланика.

В частности, инвесторы посчитали, что Каланик подверг компанию юридическим рискам. Речь идет об иске входящей в Alphabet компания Waymo к Uber и его проекту Otto, который занимается беспилотными грузоперевозками. Истец обвинил создателя Otto Энтони Левандовски, который ранее работал в Waymo, в краже 14 тыс. секретных документов, где шла речь о системе автопилота. Суд обязал Uber вернуть украденные документы, а также отстранить Левандовски от занимаемой должности. Инвесторы Uber посчитали, что именно из-за действия Каланика Waymo подала иск к перевозчику.

Также претензии инвесторов касались скандале с продуктом Uber — специальным программным обеспечением Greyball. Оно позволяет принимать заказы от чиновников, полицейских и других госслужащих. Данная программа помимо основного своего функционала собирала информацию о чиновниках. Позднее американский Минюст завел уголовное дело в отношении компании.