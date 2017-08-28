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В школе под Минском из-за нового графика дети могли остаться голодными

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  • 28.08.2017, 8:41
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Родители начали борьбу с администрацией, составившей оригинальное расписание.

В редакцию tut.by обратились родители третьеклассников из агрогородка Сеница Минского района. В этом учебном году их дети — ученики Сеницкой СШ имени Янки Купалы будут учиться во вторую смену. Занятия, написано в расписании, начинаются в 14.10, а есть, по словам родителей, в школе ребятам предлагают в 13.50. «А потом, — возмущены мамы и папы, — им пять уроков сидеть голодными?» В школе объясняют: питаться до уроков никто не будет. Более того, пока готовился материал, на сайте школы появилась об этом соответствующая информация.

«Будем ходить только на тхэквондо, больше никуда не попадаем»

В прошлом году, рассказывают родители, занятия в их школе начинались в 8.00. С осени все сместили на 8.30. В итоге перенесли время начала второй смены.

— Сразу говорили, что перед уроками — в 13.05 у детей будет информационный час, потом они едят — и на занятия, — вспоминает мама одного из учеников. — А в понедельник мы увидели расписание звонков. «Политинформация», как оказалось, только в четверг, зато есть наши ребята будут в 13.50. И это при том, что на учебу им в 14.10. Зато потом им без еды предлагают сидеть до 18.35.

Фото расписания журналистам прислали родители.

По словам родителей, это расписание звонков в их школе. Фото расписания в редакцию прислали родители.

Сейчас у родителей несколько вопросов. Во-первых, зачем ребенку обедать в школе, если он только пришел из дома? Во-вторых, как малышам потом четыре с половиной часа сидеть без перекуса?

— Конечно, они могут брать ссобойки или ходить в буфет, — пытаются найти компромисс мамы и папы. — Но к чему им тогда школьная столовая? У нас семь 3-х классов, в нашем, например, 26 человек. Можно представить, сколько детей оказались в такой ситуации. Ну почему, мы не понимаем, время уроков можно перенести, а время работы столовой — нет?

Переносом времени начала занятий родители тоже недовольны: дети теперь не будут успевать на кружки.

— В прошлом году у наших, тогда еще второклашек, уроки заканчивались в 12.40. Они уходили домой, и сразу у третьеклассников начиналась вторая смена. В пять — начало шестого вечера ребята освобождались и бежали на кружки, — говорит одна из мам. — Во втором классе мой сын ходил на танцы, футбол и тхэквондо. Сейчас останется только тхэквондо, ведь больше никуда не попадаем.

Теперь, говорит женщина, вернувшись из школы, ее сыну почти сразу придется садиться за уроки.

— Ну, а как? — возмущается мама. — Это же третий класс. Если понадобится помощь, кто ему утром подскажет?

«Расписание составлено в соответствии с санитарными нормами»

По словам Елены Буценко, директора школы, никто из родителей третьеклассников с вопросами о начале занятий к ней не обращался.

— Расписание у нас составлено в соответствии с санитарными нормами, — поясняет Елена Буценко. — У большинства классов занятия во вторую смену начинаются в 14.10, но при наличии свободных помещений мы немного поднимаем расписание. В итоге первый урок в 3 и 4 классах будут начинаться в 13.05.

Директор говорит, что ни в коем случае дети не питаются до учебных занятий. Уроки начинаются в 13.05, а значит, ученики едят после первого урока.

— На 29 августа у нас назначено общешкольное родительское собрание, где мамы и папы смогут обсудить все актуальные вопросы, — продолжает собеседница.

— Родители говорят, из-за переноса занятий дети не успевают на кружки.

— Все нормально, — успокаивает директор. — Пять уроков будут заканчивать в 17.40, шесть — в 18.35. Если есть какие-то вопросы, мы разберем их индивидуально.

P. S. Пока готовился материал, на сайте школы появилась информация, что занятия у 3 и 4 классов будут начинаться в 13.05, и соответственно, есть школьники будут после первого урока.


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