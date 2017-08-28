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WSJ: Трамп сократит выдачу виз студентам для работы и отдыха в США

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  • 28.08.2017, 9:06
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Программы культурного обмена мешают трудоустройству самих американцев.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительно сократить количество виз, выдаваемых по программам культурного обмена, сообщает The Wall Street Journal (перевод – gordonua.com).

Как заявили источники издания, ограничения могут распространиться на 100 тысяч человек. Речь идет, в основном, о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе типа "J-1 Exchange Visitor Visa".

В Белом доме создали специальный комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1.

Администрация Трампа намерена либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на их получение.

В Белом доме беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению американской администрации, число въезжающих в страну по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости в США.

В июне администрация Трампа ужесточила правила выдачи американских виз, утвердив новую, более подробную анкету для соискателей.


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