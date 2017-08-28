Ночью в Минске случился серьезный пожар 2 28.08.2017, 9:23

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Горел «Минскдомстройкомбинат» на улице Пономаренко.

Ночью 28 августа в Минске произошел пожар по адресу Пономаренко, 41, сообщает МЧС. На этом месте располагается ОАО «Минский домостроительный комбинат», ее арендатором является ООО «Эухарис», специализирующееся на производстве теплоизоляционных материалов.

«Установлено, что было загорание пенополистирола в здании. Повреждено здание на площади 600 кв. м, кровля на площади 250 кв. м и рядом стоящий грузовой автомобиль «МАН» (год выпуска и владелец устанавливается). Работниками МЧС отбуксирован рядом припаркованный грузовой автомобиль «МАН», — рассказали в МЧС.