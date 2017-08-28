В Беларуси хотят сделать электротрактор 38 28.08.2017, 9:36

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Машина должна будет работать без механизатора.

В Беларуси планируют создать электротрактор, сообщил генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик в эфире телеканала «Столичное телевидение», передает БелТА.

«В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике», — отметил Сергей Яковчик.

В перспективе машины смогут работать без механизатора. С этой задачей поможет справиться система автоматического вождения или GPS-навигация. «То есть это машины будущего, завтрашнего дня», — подчеркнул гендиректор НПЦ.

Еще одно направление работы конструкторов — создание модульных разработок для сельского хозяйства. «Чтобы сегодня наш производитель, приобретая машину, мог за короткий промежуток времени в зависимости от необходимости путем минимальных каких-то усилий ее преобразовать, перестроить в другую машину, т.е. трансформер. Как конструкторы мы можем оперативно сегодня прямо на сельскохозяйственной площадке либо на мехдворе в хозяйстве преобразовать и получать машину другого назначения», — пояснил Сергей Яковчик.

Напомним, что ранее Лукашенко потребовал создать в Беларуси «суперкомбайн».