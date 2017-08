Денис Казакевич: Европа должны узнать правду о беззаконии вокруг Статкевича 28.08.2017, 9:51

Денис Казакевич

Из-за боязни народных протестов власти Беларуси нарушают ими же установленные законы.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

- «Органы» продолжают творить беззаконие в отношении Николая Статкевича. Во-первых, срок постановления суда, по которому он сидит на сутках, истек почти месяц назад. Кроме того, работники ЦИП («Окрестино») отказались принять в передаче яблоки и лук, поскольку лук это «скоропортящийся продукт», а яблоки «подлежат термической обработке».

Призываю вас писать об этом демонстративном издевательстве западным политикам на твитер: сенатору Крису Смиту, автору акта о демократии в Беларуси; председателю Европейской Народной партии Джозефу Долю; Богдану Здроевскому, главе делегации европарламента по связям с Беларусью.

Вот образцы:

@RepChrisSmith Mikalai Statkevich remains in detention. They did not allow him to receive apples and onions in parcel #Minsk #Belarus

@JosephDaul Mikalai Statkevich remains in detention. They did not allow him to receive apples and onions in parcel #Minsk #Belarus

@BZdrojewski Mikalai Statkevich remains in detention. They did not allow him to receive apples and onions in parcel #Minsk #Belarus