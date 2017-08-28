Сергей Рутенко: У белорусов растет самосознание 1 28.08.2017, 9:59

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Знаменитый гандболист рассказал, каким увидел Минск спустя 17 лет после возвращения из-за границы.

До Минского полумарафона осталось две недели. Медиасборная tut.by при продолжает усиленно готовиться к забегу. На очередной открытой тренировке спортсмены замахнулись на дистанцию 10 километров, а за разминку, заминку и атмосферу вечернего тренинга в этот раз отвечал известный белорусский гандболист, шестикратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко.

Эта тренировка выдалась, пожалуй, самой холодной — на улице +15°С и моросящий дождь. Тем не менее людей пришло не меньше, чем на забеги в солнечную погоду. Сергей Рутенко, пытаясь поддержать боевое настроение, вспомнил историю из личного опыта:

— Тренер говорил нам, что дождь — это не причина отменять беговые нагрузки. «Вы не побежите, только если с неба посыпятся камни. Кто-нибудь видит камни? Нет? Тогда вперед». Я рад, что хоть вас никто не заставлял, вы все равно тут — в парке Горького.

Экс-игрок «Барселоны» отметил, что по форме многих участников медиасборной заметны регулярные занятия спортом.

— Не буду уточнять, кто именно выделяется хорошей подготовкой. Пускай для каждого из вас это станет мотивацией, — тактично избегает расспросов гандболист.

Переходя к разминке, Рутенко предупреждает: ошибочно думать, что перед беговой тренировкой нужно размять только ноги. На самом деле важно разогнать кровь, поднять пульс и разогреть все тело.

Медиасборная начинает разминку с бега трусцой, поочередно добавляя махи руками и приставной шаг. Затем — разбивается на пары и выполняет упражнения на растяжку. После разминки бегуны сразу выходят на дорожку вдоль Свислочи, не давая мышцам остыть в прохладную погоду.

«У белорусов растет самосознание, молодежь, не стесняясь, все чаще общается на родном языке»

В это время Сергей Рутенко с удовольствием рассказывает, как он чувствует себя в Минске после шести лет жизни в Словении и долгих одиннадцати — в Испании.

— Я размышлял, в какой стране обосноваться после завершения карьеры и строить бизнес. Испанцы очень медлительные — за год переговоров по бизнес-проекту мы так и не сдвинулись с места. Я понял, что могу безрезультатно потратить там еще пять лет. За возвращение в Беларусь выступало сразу несколько факторов — это наша с женой родина, здесь близкие, друзья, наша языковая среда.

Сергей говорит, что в прошлом году его дочка пошла в первый класс минской школы и только за полгода до этого начала учить алфавит и общаться на русском.

— Она родилась, когда я играл в «Барселоне», и провела в Испании первые годы жизни. Ника до сих пор спрашивает: «Когда поедем домой, в Испанию?» Раньше она приезжала в Беларусь только на каникулы к бабушке, а в этот раз что-то задержалась, — улыбается гандболист.

Сергей искренне рад вернуться в Минск. И самый главный плюс, по его словам, что здесь он — дома.

— Некоторым кажется, что я лукавлю. Все время смеюсь с того, что люди почему-то неохотно верят в правду. Белорусы себя недооценивают. Замечаю, что у нас растет самосознание, молодежь начинает, не стесняясь, общаться на родном языке, мы наконец понимаем, что и в Беларуси может быть хорошо. А пожив в Европе 17 лет, я могу сказать, что у нас во многом даже лучше. На днях вернулся с рыбалки на Брестчине. Мы с другом в один голос сказали: «Турция отдыхает!»

За 14 лет семейной жизни спортсмен с женой ездили отдыхать в южные страны всего четыре раза — все остальные отпуска проводили в Беларуси.

— Иногда друзья недоумевают: как тебе здесь может нравиться больше, чем в Барселоне? Но ведь у нас меньше криминала. К сожалению, в последнее время Европу сотрясают террористические атаки, поэтому я особенно ценю белорусское спокойствие. Да и испанская жара мне, честно говоря, не нужна.

В карьере Сергея Рутенко был период, когда он три года выступал за сборную Словении. Молодого гандболиста перестали вызывать в национальную команду Беларуси, а балканцы пообещали возможность играть на топ-турнирах.

— Моим единственным условием при получении словенского паспорта было сохранение синенького, белорусского. Каждая жеребьевка национальных команд проходила для меня очень волнительно — не хотел получить в соперники белорусов и играть против наших парней. К счастью, эта участь меня миновала.

«Испанцы крутили у виска, не понимая, как можно променять пятизвездочные отели на «Стайки»

После перехода из «Целе» в «Сьюдад-Реаль» белорусский гандболист принял испанское гражданство из-за ограниченной квоты на легионеров. Но в Испании Сергей сразу заявил, что планирует выступать за белорусскую сборную, если будет ей нужен.

— Испанцы не понимали, как могу отказываться от таких перспектив. Они приводили аргументы, что со сборной Испании я мог бы стать чемпионом мира и Олимпийских игр, тренироваться на лучших площадках Франции, Германии и Испании. А я в шутку спрашивал: «Вы видели спорткомплекс «Стайки»? Так вот, я готов тренироваться там, но с людьми, близкими мне по духу». Это сейчас «Стайки» обновились, а семь лет назад, при всем моем уважении, они нуждались в серьезной реставрации. Испанцы крутили у виска, не понимая, на что я променял пятизвездочные отели.

Спортсмен уверен, что в каждой стране и на каждом конкретном месте успех зависит от приложенных усилий, а не окружающих условий.

— Никто никому не должен давать блага просто так. Не раз приходилось разговаривать с людьми, которые ставили мне в упрек высокий заработок и говорили: «Я столько лет работаю шахтером и получаю копейки, а ты молодой и уже так много имеешь». В таких ситуациях я уточняю: «А в чем моя вина?» Я выбрал для себя спортивную карьеру и многим ради нее пожертвовал — у меня не было полноценной жизни старшеклассника, я не знаю, что такое студенческие годы, в 16 лет пришлось уехать из дома и жить отдельно от семьи, а в 18 — переехать в другую страну. Ничто в жизни не дается легко. Возможно, этому шахтеру тоже стоило что-то изменить, а не просто, попивая в баре пиво, жаловаться и искать виноватых.

В 2010 году гандболист вернулся в сборную Беларуси, а с 2011-го стал ее капитаном. С тех пор появилось больше поводов приезжать в Минск.

— Мне радостно наблюдать за тем, как развивается город, как меняются белорусы и растет достаток населения. Понимаю, что, прочитав это, люди начнут спорить, но посмотрите сами: во дворы не заехать — почти у каждого есть машина. У меня и моих друзей — самые обычные семьи. При этом все строят квартиры (пусть и с помощью кредитов), обзаводятся своим имуществом. 11 лет я прожил в Испании и понял, что там не легче жить и зарабатывать — страна до сих не оправилась от экономического кризиса 2008 года.

А еще Сергей с удовольствием отмечает, что в Беларуси наконец стало модно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни:

— Появляется все больше велодорожек и фитнес-клубов, люди хотят хорошо выглядеть и быть в форме. К сожалению, Всемирная организация здравоохранения по-прежнему называет Беларусь в лидерах стран по потреблению алкоголя на душу населения (хотя я скептически отношусь к подобной статистике и не до конца верю в ее точность). Я знаю пожилого испанца, который вообще не пьет воду — только домашнее вино. При этом в Испании есть питейная культура, а пьянство — это всего лишь временный уход от проблем.

В январе 2017 года лучший гандболист Беларуси официально закончил карьеру игрока, позже был избран заместителем председателя Белорусской федерации гандбола, вплотную занялся развитием бизнес-проекта, а еще, наконец, нашел время для активного отдыха.

— Мои интересы часто страдали из-за нехватки времени. Когда я был маленьким, то влюбился в рыбалку — мастерил самодельную удочку и убегал на озеро. Теперь при первой возможности беру рыбацкое снаряжение и рву когти за город. Вернулся к смешанным единоборствам, занялся стрельбой, стал посещать тренировки любительской команды по футболу — правда, стою на воротах, потому что остальные игроки — ребята с высокими скоростями и серьезным пониманием игры, — скромничает гандболист.

«Если у человека ничего не болит, значит он умер»

Тем временем финишируют участники медиасборной. О приближающейся осени напоминает не только прохладный воздух, но и световой день, который становится все короче. Под огнями вечернего города Сергей Рутенко проводит «заминку», предлагая каждому отрабатывать упражнения в своем темпе.

— Возможно, с утра будете чувствовать боль и легкий дискомфорт в мышцах. Хотя один из моих тренеров говорил, что если у человека ничего не болит, значит он умер, — подбадривает бегунов Сергей Рутенко.