закрыть
28 августа 2017, понедельник, 11:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Рутенко: У белорусов растет самосознание

1
  • 28.08.2017, 9:59
  • 1,538

Знаменитый гандболист рассказал, каким увидел Минск спустя 17 лет после возвращения из-за границы.

До Минского полумарафона осталось две недели. Медиасборная tut.by при продолжает усиленно готовиться к забегу. На очередной открытой тренировке спортсмены замахнулись на дистанцию 10 километров, а за разминку, заминку и атмосферу вечернего тренинга в этот раз отвечал известный белорусский гандболист, шестикратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко.

Эта тренировка выдалась, пожалуй, самой холодной — на улице +15°С и моросящий дождь. Тем не менее людей пришло не меньше, чем на забеги в солнечную погоду. Сергей Рутенко, пытаясь поддержать боевое настроение, вспомнил историю из личного опыта:

— Тренер говорил нам, что дождь — это не причина отменять беговые нагрузки. «Вы не побежите, только если с неба посыпятся камни. Кто-нибудь видит камни? Нет? Тогда вперед». Я рад, что хоть вас никто не заставлял, вы все равно тут — в парке Горького.

Экс-игрок «Барселоны» отметил, что по форме многих участников медиасборной заметны регулярные занятия спортом.

— Не буду уточнять, кто именно выделяется хорошей подготовкой. Пускай для каждого из вас это станет мотивацией, — тактично избегает расспросов гандболист.

Переходя к разминке, Рутенко предупреждает: ошибочно думать, что перед беговой тренировкой нужно размять только ноги. На самом деле важно разогнать кровь, поднять пульс и разогреть все тело.

Медиасборная начинает разминку с бега трусцой, поочередно добавляя махи руками и приставной шаг. Затем — разбивается на пары и выполняет упражнения на растяжку. После разминки бегуны сразу выходят на дорожку вдоль Свислочи, не давая мышцам остыть в прохладную погоду.

«У белорусов растет самосознание, молодежь, не стесняясь, все чаще общается на родном языке»

В это время Сергей Рутенко с удовольствием рассказывает, как он чувствует себя в Минске после шести лет жизни в Словении и долгих одиннадцати — в Испании.

— Я размышлял, в какой стране обосноваться после завершения карьеры и строить бизнес. Испанцы очень медлительные — за год переговоров по бизнес-проекту мы так и не сдвинулись с места. Я понял, что могу безрезультатно потратить там еще пять лет. За возвращение в Беларусь выступало сразу несколько факторов — это наша с женой родина, здесь близкие, друзья, наша языковая среда.

Сергей говорит, что в прошлом году его дочка пошла в первый класс минской школы и только за полгода до этого начала учить алфавит и общаться на русском.

— Она родилась, когда я играл в «Барселоне», и провела в Испании первые годы жизни. Ника до сих пор спрашивает: «Когда поедем домой, в Испанию?» Раньше она приезжала в Беларусь только на каникулы к бабушке, а в этот раз что-то задержалась, — улыбается гандболист.

Сергей искренне рад вернуться в Минск. И самый главный плюс, по его словам, что здесь он — дома.

— Некоторым кажется, что я лукавлю. Все время смеюсь с того, что люди почему-то неохотно верят в правду. Белорусы себя недооценивают. Замечаю, что у нас растет самосознание, молодежь начинает, не стесняясь, общаться на родном языке, мы наконец понимаем, что и в Беларуси может быть хорошо. А пожив в Европе 17 лет, я могу сказать, что у нас во многом даже лучше. На днях вернулся с рыбалки на Брестчине. Мы с другом в один голос сказали: «Турция отдыхает!»

За 14 лет семейной жизни спортсмен с женой ездили отдыхать в южные страны всего четыре раза — все остальные отпуска проводили в Беларуси.

— Иногда друзья недоумевают: как тебе здесь может нравиться больше, чем в Барселоне? Но ведь у нас меньше криминала. К сожалению, в последнее время Европу сотрясают террористические атаки, поэтому я особенно ценю белорусское спокойствие. Да и испанская жара мне, честно говоря, не нужна.

В карьере Сергея Рутенко был период, когда он три года выступал за сборную Словении. Молодого гандболиста перестали вызывать в национальную команду Беларуси, а балканцы пообещали возможность играть на топ-турнирах.

— Моим единственным условием при получении словенского паспорта было сохранение синенького, белорусского. Каждая жеребьевка национальных команд проходила для меня очень волнительно — не хотел получить в соперники белорусов и играть против наших парней. К счастью, эта участь меня миновала.

«Испанцы крутили у виска, не понимая, как можно променять пятизвездочные отели на «Стайки»

После перехода из «Целе» в «Сьюдад-Реаль» белорусский гандболист принял испанское гражданство из-за ограниченной квоты на легионеров. Но в Испании Сергей сразу заявил, что планирует выступать за белорусскую сборную, если будет ей нужен.

— Испанцы не понимали, как могу отказываться от таких перспектив. Они приводили аргументы, что со сборной Испании я мог бы стать чемпионом мира и Олимпийских игр, тренироваться на лучших площадках Франции, Германии и Испании. А я в шутку спрашивал: «Вы видели спорткомплекс «Стайки»? Так вот, я готов тренироваться там, но с людьми, близкими мне по духу». Это сейчас «Стайки» обновились, а семь лет назад, при всем моем уважении, они нуждались в серьезной реставрации. Испанцы крутили у виска, не понимая, на что я променял пятизвездочные отели.

Спортсмен уверен, что в каждой стране и на каждом конкретном месте успех зависит от приложенных усилий, а не окружающих условий.

— Никто никому не должен давать блага просто так. Не раз приходилось разговаривать с людьми, которые ставили мне в упрек высокий заработок и говорили: «Я столько лет работаю шахтером и получаю копейки, а ты молодой и уже так много имеешь». В таких ситуациях я уточняю: «А в чем моя вина?» Я выбрал для себя спортивную карьеру и многим ради нее пожертвовал — у меня не было полноценной жизни старшеклассника, я не знаю, что такое студенческие годы, в 16 лет пришлось уехать из дома и жить отдельно от семьи, а в 18 — переехать в другую страну. Ничто в жизни не дается легко. Возможно, этому шахтеру тоже стоило что-то изменить, а не просто, попивая в баре пиво, жаловаться и искать виноватых.

В 2010 году гандболист вернулся в сборную Беларуси, а с 2011-го стал ее капитаном. С тех пор появилось больше поводов приезжать в Минск.

— Мне радостно наблюдать за тем, как развивается город, как меняются белорусы и растет достаток населения. Понимаю, что, прочитав это, люди начнут спорить, но посмотрите сами: во дворы не заехать — почти у каждого есть машина. У меня и моих друзей — самые обычные семьи. При этом все строят квартиры (пусть и с помощью кредитов), обзаводятся своим имуществом. 11 лет я прожил в Испании и понял, что там не легче жить и зарабатывать — страна до сих не оправилась от экономического кризиса 2008 года.

А еще Сергей с удовольствием отмечает, что в Беларуси наконец стало модно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни:

— Появляется все больше велодорожек и фитнес-клубов, люди хотят хорошо выглядеть и быть в форме. К сожалению, Всемирная организация здравоохранения по-прежнему называет Беларусь в лидерах стран по потреблению алкоголя на душу населения (хотя я скептически отношусь к подобной статистике и не до конца верю в ее точность). Я знаю пожилого испанца, который вообще не пьет воду — только домашнее вино. При этом в Испании есть питейная культура, а пьянство — это всего лишь временный уход от проблем.

В январе 2017 года лучший гандболист Беларуси официально закончил карьеру игрока, позже был избран заместителем председателя Белорусской федерации гандбола, вплотную занялся развитием бизнес-проекта, а еще, наконец, нашел время для активного отдыха.

— Мои интересы часто страдали из-за нехватки времени. Когда я был маленьким, то влюбился в рыбалку — мастерил самодельную удочку и убегал на озеро. Теперь при первой возможности беру рыбацкое снаряжение и рву когти за город. Вернулся к смешанным единоборствам, занялся стрельбой, стал посещать тренировки любительской команды по футболу — правда, стою на воротах, потому что остальные игроки — ребята с высокими скоростями и серьезным пониманием игры, — скромничает гандболист.

«Если у человека ничего не болит, значит он умер»

Тем временем финишируют участники медиасборной. О приближающейся осени напоминает не только прохладный воздух, но и световой день, который становится все короче. Под огнями вечернего города Сергей Рутенко проводит «заминку», предлагая каждому отрабатывать упражнения в своем темпе.

— Возможно, с утра будете чувствовать боль и легкий дискомфорт в мышцах. Хотя один из моих тренеров говорил, что если у человека ничего не болит, значит он умер, — подбадривает бегунов Сергей Рутенко.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз